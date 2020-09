Uno de los equipos sensación de esta temporada de la Premier League acaba de lograr un regreso épico. El West Bromwich empató con el Chelsea por 3-3, resultado que se provocó debido a los errores en la defensa, pues Marcos Alonso, Thiago Silva y Reece James fueron los artífices de estas jugadas.

El Chelsea de Frank Lampard (que perdió con el Liverpool la semana pasada) es uno de los equipos que más se reforzó esta temporada y también de los que más se espera. Sí, quizá empataron este día pero como dijimos, fue por errores de su saga defensiva, mismos que no pueden volver a repetir pero que les tienen que servir para no hacer lo mismo ante los grandes.

West Bromwich sumó por fin su primer punto luego de haber perdido dos veces por goleada en la Premier League y tenemos que ver los errores que guiaron este hecho.

Los errores defensivos del Chelsea que terminaron en gol

Recién corría el minuto 4 del encuentro cuando el West Bromwich estaba buscando armar una jugada ofensiva. Lanzaron un balonazo para la banda derecha donde Marcos Alonso recibió solo… y regaló el balón, pues se lo cedió a un jugador rival, llegaron hasta su área, dispararon y vencieron a Caballero; 1-0 hasta este momento.

An early opener 😳 Callum Robinson gives West Brom an early lead against Chelsea. 1-0 #WBACHE #FPL pic.twitter.com/GwQzmUtpDL — Soccer Updates ⚽️⚽️ (@soccerreach) September 26, 2020

Minutos más tarde, al 25, sería turno de Thiago Silva de regalar un gol y es que el exjugador del PSG tenía el balón por su área pero lo midió mal, por lo que se le fue de los pies y Callum Robinson no iba a perdonar. Llegó al área del Chelsea, cruzó a Caballero, marcó el 2-0 y esto era ya un escándalo.

Este es el error de Thiago Silva en su estreno como titular y capitán del Chelsea. 👇🏼❌ #PorLasQueMueres⚽️ pic.twitter.com/BcxQgfhAHJ — #PorLasQueMueres (@Salcedo_Hugo) September 26, 2020

Para terminar todo, al minuto 27 del encuentro el West Bromwich cobraría un tiro de esquina, que parecía no tener peligro, pero terminaría en el fondo de las redes. El balón voló por los aires y Reece James perdió totalmente su marca y es que no cubrió a Bartley, quien remató sólo, además de que no salió para provocar un fuera de juego, por lo que el Chelsea se iba 3-0 abajo al medio tiempo.

Los goles de la remontada ‘Blue’

El Chelsea salió con una mentalidad muy distinta en la segunda mitad y es que acompañado de cambios y un ánimo diferente, hicieron algo que parecía imposible. Mason Mount al 55, Hudson-Osoi al 70 y Abraham al 90+3 trajeron este resultado.

Quel golazo de Mason Mount. 🚀 pic.twitter.com/cZiYdlGv4T — MinutesFoot (@MinutesFoot) September 26, 2020

QUÉ GOLAZO: faltan 20 y Hudson-Odoi anotó un nuevo descuento para Chelsea en la #PREMIERxESPN 2 en vivo. pic.twitter.com/43CqQlGhD7 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2020

#PREMIERxESPN 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | 90+3′ ST ¡LO EMPATÓ EL CHELSEA! Tammy Abraham igualó el marcador ante West Brom cuando parecía que se terminaba todo, en vivo por ESPN 2. pic.twitter.com/4X7IlLCjE0 — ESPN Fútbol Club (@ESPNFutbolClub) September 26, 2020

El juego terminó 3-3 donde el Chelsea revivió de forma milagrosa y es que remontar una desventaja de 3 goles parecía casi imposible pero Frank Lampard lo consiguió con sus cambios y las ganas que le pusieron los jugadores. Juegazo en la Premier League.