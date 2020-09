La aventura de Ever Banega en el Sevilla ha terminado. Luego de cinco temporadas con los andaluces, el mediocampista argentino buscará suerte en Arabia Saudita con el Al-Shabab a sus 32 años de edad.

Más allá de que su etapa con el Sevilla se vio interrumpida una temporada por su cesión al Inter de Milan y que pasó por otros equipos españoles como el Atlético de Madrid o el Valencia, para Ever Banega no hubo otro más que “su Sevilla”.

A punto de emigrar a Arabia Saudita, Ever Banega se presentó en la sala de prensa del Sevilla para dar un último discurso como jugador del Sevilla y despedirse para siempre. Estuvo acompañada por su familia y los directivos del club, entre ellos Monchi, director deportivo, José Castro, presidente y el entrenador, Julen Lopetegui.

“Llegó el momento de despedirme de todos ustedes, son muchos años disfrutando de todos. Me dieron la confianza para trabajar siempre con una sonrisa, para llevar a mi equipo a ganar cosas importantes“, comenzó un Ever Banega que poco a poco se fue quebrando.

Banega tuvo palabras para todos. El presidente y el director deportivo, que aprobaron en 2014 su llegada, hasta los técnicos con los que estuvo. Unai Emery y Julen Lopetegui, con quienes fue campeón de la Europa League pero también a “los que no se ven dentro del club”.

“Gracias por creer en mí, por unirme a una entidad que fue lo mejor que me pasó. Acá me enseñaron que rendirse está prohibido. He vestido 238 partidos esta hermosa camiseta. También agradecer a los entrenadores y cuerpos técnicos en estos cinco años. No quiero olvidarme de las personas que trabajan en el club y que su labor no se ve pero que hacen que nuestro trabajo sea más agradable, y que todo marche bien“, continuó.

La sonrisa con la que llegó a la sala de prensa, poco a poco se fue desvaneciendo hasta convertirse en lágrimas. Ever Banega le dedicó unas emotivas palabras a la afición del Sevilla llenas de agradecimiento por lo que le dieron en el tiempo que estuvo en el club.

“Ahora sí me despido. Gracias por dejarme ser parte de su historia. Les deseo el mayor de los éxitos, los voy a extrañar mucho. Hasta siempre, mi Sevilla“, sentenció Ever Banega entre lágrimas y aplausos de quienes lo acompañaban.

El paso de Ever Banega en el Sevilla

Fue para la temporada 2014-2015 cuando Ever Banega fue fichado por el Sevilla. El argentino llegó procedente de Newell’s Old Boys, a donde había fichado tras una larga etapa con el Valencia.

Estuvo dos temporadas antes de ir a préstamo al Inter de Milan y después volver para quedarse tres años con su Sevilla. En todo ese tiempo, Ever Banega jugó 238 partidos, anotando 28 goles y dando 37 asistencias. Además alzó en tres ocasiones la Europa League.