La mañana de este día se vivió extrema tensión en la cancha Suzanne-Lenglen de Roland Garros en París, Francia, y es que a lo lejos se escuchó una fuerte ‘explosión‘ que asustó a todos los presentes, confundiendo aquel sonido con una bomba / amenaza terrorista pero afortunadamente no fue así. La mexicana Renata Zarazúa fue eliminada del torneo.

El torneo Roland Garros sigue su marcha y es que recién se están jugando las primeras fases del torneo, por lo que parte de los mejores tenistas del mundo están haciendo su mejor esfuerzo para alcanzar el anhelado título pero esta ‘explosión’ sí que puso de nervios a muchos atletas.

¿Qué fue realmente esa ‘explosión’ que detuvo un juego en Roland Garros?

Alrededor del mediodía en París, Francia, se estaba disputando el encuentro entre el suizo Stan Wawrinka y el alemán Dominik Koepfer por la segunda ronda de Roland Garros.

Este encuentro recién estaba comenzando y es que Wawrinka ya iba ganando por 1-0 y en el segundo set el marcador lo desfavorecía pues se encontraba 15-30 abajo. Se iba a dar el saque cuando de la nada se escuchó una fuerte explosión, misma que fue confundida con una bomba por lo que la arena Suzanne-Lenglen entró en completo silencio y nerviosismo.

Wawrinka y Koepfer se miraron fijamente y lanzaron una sonrisa de nerviosismo, siendo que no sabían lo que estaba ocurriendo y no tenían certeza de si era mejor continuar o esperara que les dieran alguna instrucción, por lo que luego de unos momentos el partido continuó en Roland Garros.

La policía de Francia no tardó en dar respuesta al gran estruendo que sacudió a Roland Garros y es que a través de Twitter informaron que lo que se escuchó no fue una bomba, sino que se trataba de un avión que acababa de cruzar la barrera del sonido, por lo que pedía a la gente no saturar las líneas de emergencia.

Un bruit très important à été entendu à Paris et en région parisienne. Il n’y a pas d’explosion, il s’agit d’un avion de chasse qui a franchi le mur du son.

N’encombrez pas les lignes de secours ! — Préfecture de Police (@prefpolice) September 30, 2020

“Se escuchó un ruido muy importante en París y en la región parisina. No fue una explosión, se trató de un avión de combate que cruzó la barrera del sonido. ¡No saturen las líneas de emergencia!”, se lee en el comunicado sobre Roland Garros.

Pese a que afortunadamente todo fue una confusión, este momento generó gran nerviosismo en Roland Garros y toda la zona por uno de los ataques terroristas más fuertes que ha vivido Francia hace unos años. En 2015 se registró un verdadero estallido de bomba con tres terroristas yihadistas que se sacrificaron con cinturones explosivos; aquel día hubo alrededor de 120 fallecidos y más de 300 heridos, por lo que es un alivio no vivir otra situación así.