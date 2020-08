El futuro de Lionel Messi sigue en el aire y es que luego de que La Liga Española lanzó un comunicado informando que la cláusula de los 700 millones de euros del ’10’ sigue vigente, su virtual salida se ha complicado un poco… pero eso no le impidió soñar a los fanáticos del Napoli.

Lionel Messi sigue a la espera de saber si podrá irse como agente libre del Barcelona o no. Este día no se reunió con el club para realizarse las pruebas PCR de cara al inicio de la pretemporada que van a afrontar, por lo que comenzó una ‘guerra’ que podría no terminar nada bien.

Pese a esto, los fanáticos de otros clubes quieren ver a Lionel Messi defender su camiseta y ahora se han unido los del Napoli, quienes interceptaron a su presidente, Aurelio De Laurentiis, para pedirle que fiche al astro argentino.

El video donde los fans del Napoli piden el fichaje de Messi

En redes sociales se ha hecho viral un video donde los fanáticos del Napoli persiguen a Aurelio De Laurentiis, y en caravana, le piden que fiche a Lionel Messi, pues con la posibilidad de salir como agente libre, sería una gran incorporación para la Serie A.

Los hinchas del Napoli quieren repetir un sueño… Le piden al Presidente del club, Aurelio de Laurentiis, que fiche a Messi Camino similar al que Maradona recorrió en los 80s (@FCBarcelona–@sscnapoli) y que trajo la mejor época de los celestes en su historia 🎥 @CorSport pic.twitter.com/iYSvph8BMb — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) August 30, 2020

“Ficha a Messi, ficha a Messi… ¡Messi! ¡Messi! ¡Messi!”, se escucha en el video donde los fans del Napoli interceptaron a su presidente.

A los fanáticos del Napoli les ilusiona ver a Messi con su camiseta ya que recuerdan a Diego Armando Maradona, jugador que se convirtió en leyenda del club tras jugar con ellos de 1984 a 1991, tiempo en el que disputó 259 partidos y marcó 115 goles, por lo que quizá haya una nueva historia para el ’10’ en la Serie A.

El posible destino del argentino

Pese a que clubes como el Napoli, PSG, Manchester United, entre algunos otros han sonado para fichar a Lionel Messi, quien parece llevar gran ventaja y ser una opción real, es el Manchester City, club donde se uniría el argentino con Pep Guardiola, por lo que ya veremos qué le depara el destino al aún jugador del Barcelona.