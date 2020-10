Fernando Alonso, uno de los pilotos más experimentados del momento, volverá a la Fórmula 1 el próximo año y es que luego de firmar un contrato con Renault, todos ya esperan su regreso. Este día volvió a pilotar un monoplaza luego de 2 años de ausencia y la emoción se notó en su rostro; quiere que el día de su debut llegue ya y dará lo mejor de sí.

El piloto español se retiró de la Fórmula 1 en el año 2018 y es que quería afrontar nuevos retos en su carrera, por lo que se dedicó de lleno a las carreras de la NASCAR y pasó por muy buenos momentos; luego de haber recibido múltiples ofertas, volvió al lugar ‘donde siempre fue feliz’.

Fernando Alonso volvió a pilotar un auto de Fórmula 1

Este día Fernando Alonso recordó viejos momentos y es que el piloto español de 39 años de edad se subió a su monoplaza; fue para grabar un promocional de la escudería Renault pero es un preámbulo para sus prácticas y ensayos de cara a su ‘debut’ en la Fórmula 1 en el 2021.

He couldn’t wait any longer, @alo_oficial is back out on track! 🟡⚫️#RSspirit #FernandoAlonso pic.twitter.com/YrCU5zb1aZ Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human: — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) October 13, 2020

Este piloto reconoció en un ‘live’ de Instagram que no le pudo sacar el mayor provecho a la conducción de su monoplaza pues no pudo estar en la pista tanto como quería pero con el tiempo espera retomar su mejor forma, adaptarse a las necesidades de su equipo y volver a destacar en la Fórmula 1.

“Solo han sido 100 kilómetros, pero para mí era muy especial volver a subir a un coche de F1. Ha sido una buena oportunidad para tener el R.S.20 en mis manos. Creo que el coche tiene potencia, lo vemos cada fin de semana, pero todavía hay margen de mejora e intentaremos aprovecharlo a corto plazo“, comentó Fernando Alonso.

Fernando Alonso sabe que esto es un proceso, que debe ir de a poco pero se notó la ansiedad en su rostro para volver a competir dentro de la Fórmula 1, pues es un sueño que quiere volver a vivir.

“Las sensaciones han sido buenas. El coche es más rápido que yo en este momento. Todavía no he podido extraer el máximo del coche porque adaptarse de nuevo a la velocidad de la F1 no es tan fácil. He ido mejorando vuelta tras vuelta y he intentando dar buena información a los ingenieros“, mencionó Fernando Alonso.

“Thanks everyone, it was good to be back in the car and with you guys.” @alo_oficial #RSspirit #FernandoAlonso pic.twitter.com/mm3unChmMI — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) October 13, 2020

El piloto español volverá a las pistas para la temporada 2021 y lo hará con Renault, quien tomará el nombre de Alpine. No se reveló al duración del contrato que firmó pero se espera que sea un tiempo prolongado para ver de qué está hecho este hombre en estos momentos.