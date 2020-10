La jornada sabatina de La Liga Española nos ha regalado un resultado rompe quinielas. El Cadiz, equipo recién ascendido a primera división, venció por la mínima al Real Madrid en el Estadio Alfredo Di Stefano, por lo que consiguieron un resultado histórico, pues tenían casi 30 años sin vencer a los ‘Merengues’.

El Real Madrid no ha tenido el mejor inicio de temporada y es que le ha pasado de todo: no tenían gol, se vieron envueltos en polémicas arbitrales y ahora ante un rival, que el papel ‘no era tan complicado‘, recibieron su primera derrota de la temporada. El Cadiz hizo un buen partido de futbol, aguantó como pudo y sacó 3 puntos históricos. Revive el día que Arsene Wenger rechazó dos veces a los ‘Merengues’.

El gol de Anthony Lozano que le dio el triunfo al Cadiz

Corría el minuto 16 del primer tiempo cuando el Cadiz controlaba el balón por la banda derecha. Hubo una buena serie de pases, se fueron para el centro, un pase con la cabeza dejó mano a mano a Lozano ante Courtois y aunque parecía que el belga detendría el disparo, el rebote fue en dirección a la portería y así marcó el 0-1.

Gol del Cádiz , gol de Anthony Lozano pic.twitter.com/dJ7auFazIg — OffsideData (@OffsideData) October 17, 2020

¿Por qué es histórica la victoria del Cadiz ante el Real Madrid?

Como ya se hizo mención, el Cadiz llevaba casi 30 años sin ganarle al Real Madrid y es que aunque son pocas las veces que se han enfrentado, el historial es dominado por los ‘Merengues’.

La última victoria que registraba el Cadiz sobre el Real Madrid se remonta al 2 de marzo de 1991, día en que los recibieron en su casa y donde obtuvieron los 3 puntos por la mínima diferencia. Un gol de José González por la vía del penal sentenció todo y marcó un resultado histórico.

A partir de esa fecha, el Cadiz se ha medido pocas veces al Real Madrid debido a que no son un equipo que suela estar de forma constante en primera división. Llevaba un buen tiempo en categorías inferiores, la temporada pasada logró el ascenso y ahora obtuvo esta victoria que es de suma importancia.

Con este resultado el Cadiz se ha posicionado de momento como segundo lugar de La Liga Española tras sumar 10 unidades en 6 partidos. El Real Madrid también tiene 10 puntos pero tiene mejor diferencia de goles y un juego pendiente, por lo que ocupan el liderato general.