¡Lo hizo otra vez! Bradley Wright-Phillips se estrenó con el LAFC y ya es el quinto máximo goleador de la MLS

El debut del LAFC en la MLS fue ante el Houston Dynamo. El equipo de Bob Bradley se presentó en el torneo especial de Estados Unidos, sin Carlos Vela por la decisión del mexicano de no participar y Bradley Wright-Phillips se estrenó como goleador del club.

Luego de un largo y exitoso paso por el New York Red Bulls, en donde disputó casi 200 partidos de MLS y superó la barrera de los 100 goles, el delantero inglés marcó su primer gol con el LAFC para convertirse en el quinto máximo goleador en la historia de la liga de Estados Unidos.

El LAFC ya perdía el encuentro cuando Bradley Wright-Phillips se encargó de empatarlo. Diego Rossi centró por izquierda y el delantero inglés sólo tuvo que empujar el esférico a segundo poste. Fue el partido 196 de MLS en la carrera del atacante.

BWP opens his @LAFC account 👀

Latif Blessing creates space & @BWPNINENINE finishes to level us at 1-1. #LAFCvHOU pic.twitter.com/WFX0YxdVSb

