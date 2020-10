‘Tecatito’ sí, Jiménez no tanto: Lo que aprendimos del triunfo de México sobre Holanda

El Holanda vs México dejó buenas sensaciones para el equipo de Gerardo Martino y un pequeño déjà vu, más allá de que no era un Mundial, ni el escenario que se vivía en 2014. Raúl Jiménez fue el que sentenció el partido con un penal… que no era.

El primer partido amistoso de la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de octubre terminó con victoria. El próximo martes 13 de octubre se medirán a Argelia en lo que será la gira europea del equipo de Gerardo Martino.

Volvió Talavera a ser el portero titular de México y con los “europeos”, el ‘Tata‘ pudo trabajar completo por primera vez en el 2020. Acá te vamos a contar lo que aprendimos del partido.

Talavera, como los buenos vinos

El regreso de Alfredo Talavera a la Selección Mexicana no fue casualidad. El veterano arquero llegó a Pumas con más dudas que certezas, desterrado del Toluca y con un equipo que perdió a su técnico a días de que iniciara el torneo. Sin embargo, se convirtió en el mejor portero de la Liga MX.

Alfredo Talavera arrancó como titular y jugó los 90 minutos ante Holanda para ser factor determinante y mantener la portería en cero. Sacó un mano a mano, sacó un remate de cabeza que era claro y fue el verdadero guardián de México.

#MásAcciónMásDiversión#NoEraPenal#HolandavsMéxico🇳🇱🆚🇲🇽 Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human: ¡Talavera hace la ATAJADA del año! ¿Quién ganará entre La Orange 🇳🇱 y La Selección Azteca🇲🇽? Entra ya https://t.co/sqpWjunv5O 🔥 https://t.co/UvZD9hks6G @calientesports 🔴 Disfrútalo EN VIVO: https://t.co/08QdyBQnNT pic.twitter.com/me2uEFtT77 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 7, 2020

El karma siempre te alcanza

Fue en Brasil 2014 cuando la Selección de Holanda se hizo famosa en México. Sí sí, estás pensando que no es lo mismo un amistoso que un Mundial y sí, no lo es. Pero la sensación de saber que el karma te alcanza, es indescriptible.

Raúl Jiménez cayó dentro del área y el árbitro marcó penal. ¿El problema? Era fuera de lugar y además Nathan Aké nunca cometió la falta. Aún así el delantero de los Wolves cobró y mandó al lado derecho de la portería para darle el triunfo a México.

Eres tú, ‘Tecatito’

Si hubo un MVP de México, ese fue sin duda Jesús el ‘Tecatito‘ Corona. El jugador del Porto vive uno de sus mejores momentos en Europa y lo demostró, por primera vez, con el conjunto nacional.

Por la banda izquierda, por la derecha y por el centro. ‘Tecatito‘ Corona fue el hombre que movió los hilos del ataque mexicano y aunque falló un mano a mano con Krul, dejó claro que quiere ganarse un lugar inamovible en la Selección Mexicana.

Jiménez, no tanto

A Raúl Jiménez le está pesando un poco los grandes escenarios o ser ese hombre importante. Falló un penal en la Europa League, que significó la eliminación de los Wolves y ahora dejó ir dos oportunidades que normalmente él no fallaría.

La primera fue la más increíble. Se plantó dentro del área con un penal en movimiento y terminó cruzando de más su disparo. El segundo fue casi igual pero en esta ocasión tenía una marca férrea de la defensa que entorpeció todo.

Sí, metió el penal del triunfo sobre Holanda pero Raúl Jiménez tiene que acostumbrarse a los grandes escenarios. De lo contrario será difícil que sea él realmente quien lidere una “nueva generación” en la Selección Mexicana.