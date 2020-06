La Juventus volvió a la actividad en Serie A con un triunfo de 0-2 ante el Bolonia. Un partido en donde los anotadores fueron Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala.

Cristiano Ronaldo anotó tras 120 días:

Luego de haber fallado en la Coppa Italia, tanto en la semifinal contra el Milan como en la final ante el Napoli que terminó perdiendo la Juventus, Cristiano Ronaldo se reencontró con el gol.

Luego de un jalón sobre Matthijs de Ligt que se terminó señalando como penal para la Juventus, el portugués lo cambió por gol. Cristiano Ronaldo se enfiló y cobró por el centro, engañando al arquero y poniendo en ventaja a la ‘Vecchia Signora‘.

O gol de pênalti que Cristiano Ronaldo acabou de marcar! Bologna [0-1] Juventus.pic.twitter.com/B9RmpEQNmJ — Cristiano Ronaldo Brasil² (@CR7BrasiI2) June 22, 2020

El golazo de Paulo Dybala:

Otro que volvió a la actividad en la Serie A después de una dura cuarentena, fue Paulo Dybala y lo hizo con un golazo. El argentino le pegó de zurda desde los linderos del área y colgó el esférico en el ángulo.

Con esa anotación, Paulo Dybala se colocó decimosegundo en la lista de goleadores históricos de la Juventus. El siguiente en la lista es nada más y nada menos que Michel Platini.

“Dybala”

Por el golazo que clavó ante el Bologna pic.twitter.com/OsNXyqU516 — ¿Por qué es tendencia? (@ESTENDENClA) June 22, 2020

El epic fail de Cristiano Ronaldo:

Cristiano Ronaldo ya había anotado de penal. Sin embargo, tuvo una opción muy clara para hacer su doblete. Recibió por izquierda, se metió al área, encaró al portero pero levantó el balón como intentando tocar a algún compañero.

En otras etapas, esa jugada no la hubiera fallado nunca pero ahora, parece ser que Cristiano no ha entrado totalmente en ritmo con la Juventus. Más allá de que dio una asistencia para un gol que Dybala no convirtió y que tuvo otras llegadas.

El siguiente partido para la Juventus será ante el Lecce. Un rival que está peleando por descender y de la zona baja, puede ser el escenario perfecto para que Cristiano Ronaldo recupere ese ritmo goleador que tenía, antes del parón por la pandemia de coronavirus.