En su primer partido como técnico del Arsenal, Mikel Arteta ya consiguió sumar puntos, pues empataron 1-1 con el Bournemouth.

Fue en el Boxing Day donde los ‘gunners’ se metieron a la cancha del Bournemouth y empezaron perdiendo el partido. A los 35 minutos, Dan Gosling apareció dentro del área para empujar un pase cruzado y poner en ventaja a los locales.

La insistencia del Arsenal no tuvo peso en el primer tiempo, pues se fueron perdiendo al descanso.

Fue hasta la segunda parte cuando Pierre-Emerick Aubameyang marcó el primer gol del Arsenal en la era de Mikel Arteta y el que les dio el empate. Aprovechó un tiro centro para aparecer a segundo poste y mandarlo al fondo.

GOAL!!!

Bournemouth 1-1 Arsenal

Pierre-Emerick Aubameyang is in the right place at the right time to turn the loose ball in at the near post ⚽🔥❤️#BOUARS

via : @Livestream_102 pic.twitter.com/A458uoVwuC

