Arsenal y Manchester United protagonizaron el primer PARTIDAZO de la Premier League en el 2020. Los ‘gunners‘ ganaron 2-0.

La intensidad del Arsenal le dio la ventaja en el marcador muy temprano, cuando Nicolas Pepé encontró un rebote dentro del área para disparar de pierna zurda y mandar el esférico al fondo de las redes.

Nicolas pepe goal Arsenal vs Manchester United

1-0 That’s @Arsenal First shot on target #ARSMUNpic.twitter.com/6PwXOrYwN8

