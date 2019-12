¡Histórica ‘manita’! Atalanta destruyó al AC Milan en la última jornada del 2019

No cabe duda que esta es una de las postales más tristes que verán los fanáticos ‘Rossoneri’. Atalanta, equipo sensación en Italia, derrotó por 5-0 al AC Milan en un juego que prometía ser más parejo, pues al ser la última jornada de la Serie A del 2019, se esperaba más competencia pero hubo un solo equipo en la cancha.

La realidad es que este Milan no tiene ni pies ni cabeza. No decimos que no tengan buenos jugadores, tampoco que no haya experiencia en el banquillo pero lo que sí queda claro es que no hay ni una idea de juego ni entendimiento entre sus jugadores, pues semana con semana demuestran que van de mal en peor.

Esta goleada es un mero reflejo de que las cosas no han salido bien y que se necesitan cambios drásticos. Un equipo que llegó a ser el mejor del mundo, a dominar en Italia y a tener una plantilla llena de leyendas, no puede faltarle así al respeto a sus aficionados y menos con un 5-0 en contra.

El ‘Papu’ Gómez abrió el marcador al minuto 10’ tras una gran jugada individual, pues desde la banda izquierda fue dejando jugadores y luego remató a portería para poner el 1-0.

Pasalic anotaría el 2-0 al minuto 61’. Desde la banda izquierda lanzó un bombazo cruzado que dejó parados a todos los jugadores y así amplió la ventaja.

Ilicic al 63’, driblaría a un par de defensas para quedar de frente al arco y lanzar un gran disparo. Este sería el 3-0 para el Atalanta y el AC Milan ya estaba en la lona.

De nueva cuenta Ilicic aprovechó que no había respuesta del AC Milan y al minuto 72’ lanzó un disparo excepcional desde fuera del área para poner el 4-0 en favor del Atalanta.

La mañana de pesadilla para el Milan culminaría con un golazo de Luis Muriel al 83’ donde recibió un balozano largo; este se llevó al portero que salió de su área, condujo un par de metros y disparó sólo ante la portería. 5-0 el atalanta sobre el Milan.

El AC Milan se ubica hoy en día en la décima posición de la Serie A con 21 puntos y está a 8 puntos de competencias europeas… pero cabe destacar que está a 7 del descenso, por lo que de seguir así, todo podría tornarse más grave.