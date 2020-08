Los Octavos de Final de la Champions League han llegado a su final y con ello hemos visto una gran exhibición de Lionel Messi. El argentino se ‘echó el equipo al hombro’ y demostró por qué es uno de los mejores jugadores del mundo, pues armó muy buenas jugadas individuales, anotó gol (como ya se había pronosticado), le anularon uno más y volvió loca a la defensa del Napoli. El ‘Chucky’ Lozano entró unos minutos pero no pudo marcar diferencia.

Este encuentro comenzó sumamente movido y es que parecía que la misión de ambos equipos era la misma: anotar primero para quitarse presión e ir controlando el partido.

El Barcelona fue mucho más certero en sus aproximaciones, pues aunque el Napoli presionó y puso en aprietos a Ter Stegen, la defensa respondió y sacó los balones como pudo, dándole juego a Lionel Messi, Luis Suárez, Antoine Griezmann y así comenzarían a caer los goles.

Al minuto 10 del primer tiempo cayó el primer gol desde un tiro de esquina. El balón voló por los aires y Lenglet alcanzó a rematar de cabeza, dejando a Ospina sin oportunidades de atajar el balón y anotando así el 1-0.

Barcelona lead through… Clement Lenglet?

The Frenchman heads in a corner for the home side and Barcelona move into the driver’s seat 👀 #BarcaNapoli pic.twitter.com/oRsBaUOdPy

— London’s Finest (@LondonsFinestQU) August 8, 2020