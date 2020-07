Con honor hasta el final: Barcelona goleó al Alavés en su último partido de La Liga

Tras 38 jornadas en La Liga Española, el FC Barcelona concluyó su participación con una goleada ante el Alavés, resultado que sólo le sirve para las estadísticas pues el título se quedó en manos del Real Madrid, por lo que aunque se instalaron en el segundo lugar, es momento de enfocarse en su próximo compromiso: la Champions League.

El Barcelona salió este día como si se estuviera jugando el título de La Liga y es que aunque el juego ya era un mero trámite, los ‘Culés’ lo tomaron como algo serio y esto se vio reflejado en el desempeño del equipo, pues como ya dijimos derrotaron al Alavés y no se guardaron nada.

Este resultado deja al Barcelona en la segunda posición de La Liga con 82 unidades, 4 por debajo del Real Madrid que aún no juega su último partido de la temporada, por lo que la diferencia podría ser de 7 al final del día.

Al minuto 24 del primer tiempo el Barcelona atacaba por la banda derecha del campo. Hubo un intento de amague, la defensa del Alavés se estaba cerrando bien pero terminaron mandando un buen centro; Ansu Fati salió desde atrás, su marca nunca lo vio, este remató a portería casi solo y con ello anotó el 0-1.

Corría el minuto 34 y nuevamente el Barcelona se fue con todo en ataque. Hubo un pase filtrado que llegó hasta los linderos del área rival y tras unos pasos le dieron el esférico a Lionel Messi; encaró al portero, hizo un par de amagues, le pegó fuerte y raso y con ello teníamos ya el 0-2.

Al minuto 44, cerca del medio tiempo, Barcelona robó el balón desde el medio campo y tras un pase a Lionel Messi generaron una jugada de fantasía. El argentino mandó un centro al área, hubo un pase elevado de primera para Luis Suárez, el ‘Charrúa’ remató de cabeza y con ello ya teníamos el 0-3 en el juego.

Al minuto 57 del partido el Barcelona cobró rápido un tiro libre donde filtraron el balón pero tuvieron que retroceder. Pase a la línea del área, el esférico cayó en Nelson Semedo, el jugador ‘Culé’ encaró y tras un movimiento de Riqui Puig que le quitó la marca, anotó el 0-4.

Al 75 del partido, ya con todo definido, llegaría una vez más Lionel Messi con otro gol y es que tras una gran jugada y un remate certero al arco, el argentino marcó el 0-5 que sería definitivo.

That’s Messi’s 2⃣5⃣th league goal of the season! 🔥

It should also seal his status as this year’s top scorer in LaLiga 👏 pic.twitter.com/FGqvjdaslE

— Premier Sports 📺 (@PremierSportsTV) July 19, 2020