El gol de Messi para Maradona, el golazo de Griezmann y Braithwaite el ‘Fenómeno’: Barcelona venció al Osasuna

El FC Barcelona no tuvo problemas para medirse al Osasuna y es que aunque de inicio pintaba para ser un juego más parejo, con el paso de los minutos la balanza se inclinó al lado ‘Culé’ y Antoine Griezmann, Lionel Messi, Coutinho y Martín Braithwaite, que parece ser el nuevo Ronaldo’, se encargaron de darle 3 puntos a su equipo.

Como sabemos, el Barcelona no está pasando por el mejor de sus momentos y es que en este arranque de La Liga se encuentran en la zona media de la tabla general, por lo que será un gran reto remontar posiciones para aspirar al título.

Recientemente nos enteramos que en 2021 quizá no vayan por grandes fichajes debido a que siguen inmersos en una crisis económica debido a la pandemia, por ello, el que jugadores como Griezmann y Braithwaite respondan es un aliciente, pues hacer uso de lo que ya tienen en sus filas parece que será vital en unos meses.

El primer gol del FC Barcelona tuvo de todo y es que recién estaba corriendo el minuto 29 cuando intentaron rematar al arco en un par de ocasiones para anotar el gol.

Hubo un centro desde la banda izquierda donde Coutinho remató en primera instancia pero bloquearon el disparo; Braithwaite estuvo atento a la jugada y le pegó al balón, impactando en el portero, pero su siguiente tiro sería elevado. El esférico se alzó, Messi quiso cabecear pero no alcanzó a llegar, por lo que parecía que iba a meter la mano pero al final fue gol del ‘9’.

En un inicio fue un fichaje muy cuestionado pero ha dejado en claro que quiere consolidarse en el 11 inicial de Ronald Koeman.

A media semana tuvo su primera titularidad en la UEFA Champions League y la aprovechó marcando 2 goles y dando 1 asistencia; hoy en su primera titularidad dentro de La Liga, ya anotó 1 gol y se vio muy participativo con el equipo.

Instantes después, al minuto 42, Antoine Griezmann conseguiría un golazo de fantasía y es que el Barcelona llegaría una vez más desde la izquierda y mandó un centro, donde hubo un rechace. El balón fue elevado a los linderos del área donde el francés ya lo esperaba, por lo que con una volea maravillosa, anotó el 2-0.

En el segundo tiempo el Barcelona incrementaría aún más su ventaja. al minuto 57 Griezmann le robó el balón al Osasuna y se adentró al área; se la pasó a Coutinho, él la regresó para Braithwaite, le mandó un pase al francés y éste regresó para el brasileño, rematando con el arco abierto y siendo ya el 3-0.

Lionel Messi sentenciaría este gran día para el Barcelona con un gol con dedicatoria especial. Al minuto 73 del partido, le dieron el balón muy cerca del área rival y fue caminando poco a poco hasta tener posición de disparo; dejó a un par de defensas en el camino, metió un ‘fierrazo’ y con ello anotaría el 4-0, dedicado a Maradona.

What a goal by Messi and that tribute to Maradona ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/VICpZjFfHc

Messi with a brilliant goal and dedication to Maradona 😢🇦🇷

This so beautiful from Messi 💙❤️ pic.twitter.com/igO3LqPnod

— fcbsagarrrr• (@sagarssshinde) November 29, 2020