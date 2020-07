La jornada 32 de la Serie A está llegando a su final y vaya partidazo el que vimos en el Estadio San Paolo, pues el Napoli y el AC Milan igualaron en un partido lleno de goles, por lo que ambos dan un paso al frente de cara a su clasificación a la Europa League, el ‘Chucky’ Lozano sigue sumando minutos, mantienen su buen momento y confirman que son los ‘rivales a vencer’ tras el regreso del futbol.

Este encuentro fue muy trabado, con gran intensidad y llegada por ambos bandos, pues desde el comienzo del primer tiempo los dos equipos se fueron al ataque y pese a la necesidad de ganar, ninguno arriesgó de más como para comprometer el partido.

Napoli y el AC Milan siguen enrachados desde que volvió el futbol, pues parece que encontraron su ‘segundo aire’ y ahora sí están jugando como lo que son: dos equipos grandes.

Napoli ha jugado 6 partidos desde que reinició la Serie A tras la pandemia de coronavirus, juegos en los que acumula un total de 4 victorias, 1 empate y 1 sola una derrota. 11 goles a favor y 7 en contra, muestra de que el esquema táctico de Gennaro Gattuso por fin comienza a rendir frutos, incluyendo al ‘Chucky’ Lozano de vez en cuando y él responde con goles.

El AC Milan sin duda es uno de los mejores equipos en la Serie A tras el regreso del futbol y es que en los 6 partidos que han disputado hasta el momento, suman 4 victorias (una épica ante la Juventus) y 2 empates, prueba de que este equipo está para cosas grandes pese a que comenzó un poco mal esta temporada.

El primer tanto del juego cayó al minuto 20, cuando el AC Milan salió jugando desde su campo y llegó al área del Napoli por la banda derecha. Hilaron algunos pases, filtraron el balón, hubo un cambio de juego a la banda izquierda y tras una gran volea de Theo Hernández, teníamos el 0-1 en el partido.

Napoli respondió pronto, al minuto 34, pues tras cobrar un tiro libre cerca del área del Milan, Donnarumma rechazó el balón pero este le cayó a Di Lorenzo, quien sólo empujó el esférico y marcó el 1-1.

La voltereta tendría lugar al minuto 60 del partido. Napoli atacaba por la banda izquierda y filtraron el balón; hubo un pase retrasado, Dries Mertens le pegó al arco, el esférico pegó en un jugador del Milan y con algo de suerte entró a la portería, siendo el 2-1 para el cuadro de Gattuso.

Cuando creíamos que estaba todo dicho, llegó una falta dentro del área del Napoli, dándole un penal al AC Milan que Kessié iba a convertir en gol al minuto 73, por lo que con este 2-2 cerrábamos este emocionante partido.

