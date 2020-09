El Leeds United recién está comenzando su travesía en la Premier League y ya está dando mucho de qué hablar. Este día se midieron al Fulham, rival al que golearon con autoridad y es que el partido tuvo de todo: penales, un golazo, gran futbol y un resultado histórico para el equipo del ‘Loco’ Bielsa.

La escuadra de los ‘Whites’ ha demostrado ser un equipo muy sólido pese a sólo tener dos partidos oficiales en la Premier League. En la jornada 1 pusieron en serios aprietos al Liverpool luego de un juegazo que terminó 4-3 en favor de los ‘Reds’. Ahora, ante el Fulham, volvieron a ganar en la Premier League 16 años después. ¡Histórico!

Helder Costa abriría el marcado con un golazo y es que el Leeds United cobró un tiro de esquina al minuto 5 del priemr tiempo y tras no haber un remate certero le quedó el balón a este hombre; se acomodó, le metió un bombazo, incrustó el esférico en las redes y anotó el 1-0.

El segundo gol del Leeds United se dio al minuto 41 y es que el Fulham cometió una falta en su área y le dio un penal al cuadro del ‘Loco’ Bielsa, por lo que Mateusz Klich lo convertiría en gol y puso así el 2-1 (Mitrovic descontó al 34 también desde los 11 pasos).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Just Follow the Main Account @Faster__Goal1 pic.twitter.com/gRmtRRcw07

Al minuto 50 caería el 3-1 para el Leeds United y es que armaron una gran jugada desde el medio campo. Controlaron el balón, se fueron por el centro del área y vieron el movimiento de Bamford, por lo que le cedieron el esférico en la banda izquierda. Este llegó hasta los linderos del área, cruzó al lado derecho y con ello marcaban otro gol más.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Just Follow the Main Account @Faster__Goal1 pic.twitter.com/djImzdQkSB

Al 57 caería un gol más y es que Bamford controló el balón por la banda derecha y se dirigió cerca de la línea de fondo; cruzó el esférico dentro del área, Mateusz Klich llegaría solo, remató a portería y con ello teníamos un 4-1 que sería fulminante (Bobby Reid pondría el 4-2 al minuto 62 y Mitrovic el 4-3 al 67).

Esta victoria tiene muchos puntos para ser considerada histórica y es que de inicio, como ya se dijo, es la primera victoria del Leeds United tras su ascenso a la Premier League, hecho que es de destacar por el gran futbol que están demostrando.

Además de esto, el Leeds United no ganaba un partido dentro de la Premier League desde el pasado 10 de abril del 2004, fecha en la que se midieron al Blackburn Rovers y donde ganaron 1-2, por lo que es un día que quedará por siempre en nuestra memoria.

Blackburn 1-2 Leeds Utd April 2004 goals by Caldwell & Viduka give Leeds a rare away victory in a disastrous season!! pic.twitter.com/Gnb6GrWl2c

— LEEDS UTD MEMORIES🏆 (@LUFCHistory) December 9, 2014