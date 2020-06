Manchester City festejó el cumpleaños de De Bruyne con un ‘viaje’ a las semifinales de la FA Cup

Los Cuartos de Final de la FA Cup han llegado a su fin y una vez más el pronóstico se ha cumplido. Manchester City, actual monarca de la competencia, derrotó al Newcastle y con ello avanzó a las Semifinales. Kevin De Bruyne una vez más fue de lo más destacado del equipo de Pep Guardiola (quien le rendirá un homenaje al Liverpool) pues volvió a anotar, inauguró el marcador y todo el día de su cumpleaños.

Este duelo comenzó mucho más disparejo de lo que nos imaginábamos y es que el Manchester City dominó desde el primer minuto al Newcastle, club que jugó con 10 jugadores en su área y dejó a uno solo en punta, esperando un error del rival.

El dominio era tan marcado que el gol del Manchester City no tardaba en caer y aunque no fue en una jugada preparada como se veía venir sí lo hicieron desde el manchón penal.

Al minuto 37, cerca del final de la primera parte, Newcastle cometió una falta un tanto polémica y es que el árbitro señaló el penal aunque ellos argumentaban que no existía tal. Kevin De Bruyne fue el encargado de cobrarlo y lo hizo de gran manera, pues engañó al arquero Darlow, anotó el 0-1 y con ello dejaría con ventaja en el descanso al Manchester City.

La segunda parte fue mucho más intensa, ahora sí veíamos atacar al Newcastle y pese a que se emparejaron las cosas el Manchester City no iba a aflojar, pues buscaron marcar un segundo gol que liquidara la serie, por lo que toda su artillería se fue al ataque.

Al minuto 68 el Manchester City armaría una gran jugada desde su área y es que Claudio Bravo jugaría en corto y habría un pase hasta el centro del campo; cambiaron de juego a la otra banda.recibiría Raheem Sterling, este encararía rumbo a la portería y con un gran disparo cruzado anotó el 0-2.

