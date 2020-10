La jornada 6 de la Premier League está en marcha y este día fue turno de ver al Manchester City de Pep Guardiola rescatar el empate y es que el West Ham comenzó ganando el encuentro con una chilena de Michail Antonio pero no pudieron mantener el resultado. Los ‘Citizens’ buscan reponer el camino y han sumado 1 punto que no les sabe a mucho.

Manchester City le tiene bien tomada la medida al West Ham y es que no sólo vimos un gran regreso este día, sino que históricamente en las últimas campañas han mantenido un dominio claro sobre los ‘Hammers’ en la Premier League.

El equipo de Pep Guardiola se ha visto superado por momentos, en ocasiones parece que se les escapa el resultado pero al igual que lo demostró a media semana en la Champions League, donde vencieron al Porto del ‘Tecatito’ Corona, el coraje y determinación suelen ser factores para obtener puntos.

Corría el minuto 18 cuando el West Ham rescató el balón cerca de la línea de fondo. Pase retrasado, centro de primera, Michail Antonio se encontraba en el área esperando y tras encontrarse con el esférico se lanzó una gran chilena que fue imposible de atajar para Ederson, por lo que se ponían en ventaja por 1-0.

El Manchester City, fue a su estilo, no se daría por vencido tan fácilmente y es que al minuto 51 hilaron una buena serie de pases desde su área y desbordaron por el lado izquierdo; centro para Phil Foden, controló aunque fue difícil, se dio la media vuelta y remató a portería, anotando el 1-1 que sería definitivo.

Phil Foden ⚽ 🇬🇧 vs West Ham

Joao Cancelo 🅰️ 🇵🇹

Manchester City equalise at the London Stadium as Phil Foden scores a worldie. pic.twitter.com/sUF7tGDorm

— Manchester City Goals (@ManCityGoalsVid) October 24, 2020