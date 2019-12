La Premier League nos regaló grandes encuentros este día y cerramos con uno sumamente parejo. Manchester City dejó a un lado sus problemas y venció al Sheffield, por lo que se acerca a un punto del Leicester y 14 del Liverpool. La ‘carrera’ parece perdida pero todo puede ocurrir en esta liga.

El encuentro comenzó sumamente movido, con ambos equipos buscando el gol, con un Sheffield que no se achicó contra el Manchester City e incluso lo hizo ver mal y es que denotó un claro dominio que terminaría en un gol… que sería anulado por el VAR.

Corría el minuto 29’ cuando el Sheffield mandó un gran balón filtrado que fue tomado por su elemento estrella. Llegó hasta línea de fondo, Mousset venció a Claudio Bravo y parecía sería el 0-1 pero el árbitro revisó la jugada en el VAR y notó que el francés estaba ligeramente adelantado, por lo que anuló el tanto.

¡Se libra el Manchester City! Lys Mousset marcó para el Sheffield United pero el VAR entró de oficio e invalidó el tanto #PremierLeagueDAZN ⚽ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/nibOHTaw59 — DAZN España (@DAZN_ES) December 29, 2019

Manchester City buscó ‘revivir’ tras este golpe y se fue con todo en ataque. Tuvieron un par de jugadas de peligro, el arquero Henderson estuvo muy atento y nos iríamos 0-0 al medio tiempo.

En el segundo tiempo las cosas cambiaron en favor del Manchester City y es que luego de múltiples intentos tendrían su gol. Corría el minuto 52’ cuando el Sheffield buscó salir jugando pero el árbitro le ‘estorbó’; los’ Citizens’ recuperaron la posesión y se fueron con todo, por lo que con un pase al ‘Kun’ Agüero y un disparo certero, el argentino abrió el marcador 1-0.

Sheffield trató de reaccionar con el paso de los minutos pero no consiguieron gran cosa. Sólo un par de oportunidades de riesgo que no pasaron a más, pues la defensa siempre los frenó a tiempo y Bravo no fue exigido. Manchester City presionó durante el resto del encuentro y al minuto 82′ sentenciaría todo. Golazo de Kevin De Bruyne y todo terminaría para los ‘Sables’.

De Bruyne se la dio a Mahrez entre líneas, el argelino condujo y se la soltó al belga, quien había seguido la jugada. Se juntaron los dos por dentro y terminó en gol. pic.twitter.com/7mxqDJhtDA — Pato Hechem (@phechem) December 29, 2019

Manchester City entonces se ubica en la tercera posición con 41 puntos, a 1 del Leicester y 14 del Liverpool. Sheffield es octavo tras sumar 29 unidades.