¿Se acuerdan del Manchester United que goleaba? Pues los ‘Red Devils‘ sí y le clavaron cuatro al Newcastle para ganar en el Boxing Day.

El equipo de Solskjaer era el favorito para ganar en Old Trafford pero para no perder la costumbre, comenzaron abajo en el marcador. Longstaff comandó un contragolpe y él mismo lo terminó con un disparo cruzado dentro del área para vencer a De Gea.

Newcastle counter attack United early and take the lead.

Le duró muy poco el gusto al Newcastle, pues siete minutos después, Anthony Martial se encargó de empatar el partido. Pereira le retrasó y el francés remató a primer poste para mandarlo al fondo, pese a que el arquero la tocó.

No dejó de dominar el Manchester United y Mason Greenwod, canterano de los ‘Red Devils‘, fue el encargado de darle la vuelta al marcador con un verdadero golazo.

Newcastle regaló el balón en la salida pero Greenwood vaya que lo aprovechó, pues sacó un zurdazo directo al ángulo para poner en ventaja a los locales.

⚽️MANCHESTER UNITED GOAL VIDEO⚽️

Mason Greenwood with an absolute screamer.

He keeps getting better and better!

Come on the Reds!!!! pic.twitter.com/gbvljmO8u7

— United Talks 👹 (@mufc_views) December 26, 2019