Philadelphia Union dejó al borde de la eliminación al Inter Miami de Rodolfo Pizarro

La presentación del Inter Miami en la MLS, parece que será con fracaso. El equipo donde juega el mexicano, Rodolfo Pizarro, perdió ante el Philadelphia Union y está en serio riesgo de quedar eliminado del torneo ‘MLS Is Back‘, tras haber caído también con el Orlando.

La buena noticia es que Rodolfo Pizarro anotó gol (acá te dejamos los goles del mexicano con el club). La mala noticia es que el Inter Miami no ha sumado unidades en el torneo tras dos partidos, al igual que el New York City que antes había caído ante el Orlando. Ambos equipos se jugarán la vida en el último encuentro, buscando clasificar como uno de los mejores terceros lugares.

Como ya te dijimos, Rodolfo Pizarro anotó su segundo gol dentro de la MLS. El primero fue ante el DC United cuando la temporada regular había iniciado en febrero del 2020. Se podría decir que fue el tercero, porque también convirtió en un amistoso.

No obstante en partidos oficiales sí fue el segundo. Pizarro participó en un contragolpe del Inter Miami y terminó recibiendo dentro del área para definir de plena zurda. Una jugada muy fortuita, debido a la cantidad de piernas que había en ese momento.

Rodolfo Pizarro no lo puede hacer todo y por eso, el Philadelphia Union se terminó llevando tres puntos que los clasificaron a la siguiente ronda del torneo de la MLS. Apenas a los 4 minutos del encuentro, Kai Wagner le pegó de zurda y cruzado para abrir el marcador.

Un contragolpe letal definió el partido. Inter Miami se encontraba atacando pero la pelota terminó en los pies de Kacper Przybyłko, quien en un tres contra uno, sólo tuvo que recortar al rival y definir cruzado de pierna zurda.

