¡Porto se corona campeón de la Taca de Portugal 9 años después!

La temporada ha culminado oficialmente para los dos clubes más grandes de Portugal. Este día Porto y Benfica se midieron por el título de la Taca de Portugal (torneo de copa del país), misma que ganaron los ‘Dragones’ pese a tener todo en contra, pues les expulsaron a un jugador, estaban siendo superados en posesión, parecía que las ‘Águilas’ aprovecharían ésto pero al final, hicieron la proeza.

El Porto se coronó hace unos días como campeón de la Liga NOS, luego de terminar la temporada con 82 unidades y sacarle una diferencia de 5 al Benfica. Con el título en la bolsa y un compromiso más por delante, salieron casi con su mejor equipo a la Taca de Portugal y es que dejaron a Agustín Marchesín en la banCa; aún así, el título se quedó en su bolsa.

Luis Fernando Díaz se fue expulsado al minuto 37 del primer tiempo por lo que el Porto ‘nadó contra corriente’ por medio partido; generó peligro, aprovechó las pocas oportunidades que tuvo, el ‘Tecatito’ Corona anduvo fino y con ello se coronarían campeones.

Corría el minuto 47, ya en el segundo tiempo, cuando el Porto iba a cobrar un tiro libre el cual se dirigió al área pero fue rechazado. Chancel Mbemba rescató dicho rebote y mandó un cabezazo casi imposible y es que el esférico fue pegado al primer palo y dejó sin oportunidad al Benfica de detenerlo, siendo el 0-1.

Mbemba nuevamente iba a aparecer para darle el título al Porto. Un remate certero del nacido en el Congo sería suficiente para batir al arquero del Benfica y anotar el 0-2, por lo que los ‘Dragones’ estaban encaminados al título de la Taca de Portugal.

Al minuto 84, cuando el partido llegaba a su recta final, hubo un penal en favor del Benfica que Carlos Vinicius convirtió en gol. Las Águilas se acercaron, los ‘Dragones’ temieron el empate pero al final el resultado les favoreció. El marcador final fue un emocionante 1-2.

Golo do @SLBenfica! Golo de Carlos Vinicius! É na grande penalidade que as águias reduzem a desvantagem para o 2-1. Estamos quase no final e os ânimos estão ao rubro! 🔥 pic.twitter.com/wsT7c3JyJc

— SPORT TV (@SPORTTVPortugal) August 1, 2020