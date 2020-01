Después de varias semanas de receso, por fin ha vuelto la Liga MX Femenil. El partido inaugural fue el de Pumas recibiendo al Puebla, donde las locales tuvieron muy poca capacidad de reacción y se vieron superadas por la ‘Franja’, por lo que con este juego único del día, damos por iniciado un semestre más en el futbol mexicano.

El partido comenzó sumamente movido, con las jugadoras del Puebla en un gran momento y con las de Pumas un tanto desconcertadas y es que el peligro en contra no se hizo esperar y los goles mucho menos.

Recién corría el minuto 9’ del partido cuando las jugadoras del Puebla hilaron una buena cantidad de pases (aunque con algo de suerte) y llegaron al área rival. Hubo un intento de disparo que les salió pase, por lo que tras un movimiento, otro pase a la izquierda y un gran golpeo de Mirelle Arciniega, puso en ventaja a su equipo por 0-1.

Al minuto 20’ la ventaja se incrementaría tras un tiro de esquina y es que aunque parecía no haber peligro, el balón pegó en el palo, la portera de Pumas se quedó en el aire y no hubo un buen rechace, por lo que tras solo empujarla desde la línea, cayó el 0-2 por parte de Andrea Ortega.

Puebla pese a la cómoda ventaja muy temprano en el partido, siguió atacando buscando otro gol para matar toda esperanza de Pumas Femenil pero al menos no habría más movimiento en la recta final de este tiempo.

Para la segunda mitad vimos a unas Pumas un tanto más atrevidas, buscando el gol para meterse en el partido y a un equipo del Puebla Femenil inteligente, pues pese a que no les dejaba muchos espacios, tampoco cometía errores que le costaran caro.

— Club Puebla Femenil 🎽 (@ClubPueblaFem) January 4, 2020