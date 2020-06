¡Obra de arte! El golazo de Karim Benzema en el triunfo del Real Madrid sobre el Valencia

Real Madrid y Valencia protagonizaron el mejor partido de la Jornada 29 de La Liga Española. Los ‘merengues’ ganaron 3-0. Benzema marcó un doblete y el segundo tanto fue espectacular.

Fue un verdadero partidazo en el que Cillessen y Courtois se llevaron los reflectores. Primero fue el portero del Real Madrid quien hizo una atajada monumental para apenas desviar el balón en un contragolpe que Rodrigo Moreno buscaba definir y terminó estrellándose en el poste.

Después fue turno de Jasper Cillessen, quien literalmente usó todos los recursos para evitar el gol de Eden Hazard. El belga se plantó frente a él y disparó pero el guardameta con el pie terminó mandándolo a tiro de esquina.

La polémica llegó cuando el Valencia se puso por delante. Carlos Soler filtró para Rodrigo, quien definió frente a Courtois. No obstante el VAR intervino por un fuera de lugar de Maxi Gómez que se confirmó pero quedó en decisión del silbante determinar si había intervenido o no en la jugada. Al final sí y el gol se anuló.

Para mi, se equivoca el VAR. Si bien Maxi (Valencia) está adelantado, no toca la pelota y Rodrigo sale en posición correcta tras el pase de Gayá. Mala decisión que favorece al @realmadrid pic.twitter.com/GGWgB7wgwO

Para el cierre del primer tiempo, Cillessen se lanzó bien para atajar un disparo de Eden Hazard. El portero holandés se convirtió en la pesadilla del belga y del Real Madrid.

En el segundo tiempo, no fue gol de Hazard pero sí asistencia de Eden a Karim Benzema, demostrando una bella conexión. Modric tocó para el belga, quien justo cuando le llegó la marca tocó para el francés y el ‘9‘ del Real Madrid cruzó para hacer el primero.

El Valencia no volvió a generar peligro y por eso, Marco Asensio reapareció como los grandes. Casi 11 meses después de haberse roto el ligamento cruzado y el menisco de la rodilla izquierda, volvió a tener minutos.

Un minuto, si no es que menos, le bastó para hacerse presente en el marcador. Ferland Mendy centró por izquierda y Marco Asensio lo remató de volea con la zurda para hacer el segundo.

