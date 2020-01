Real Madrid goleó al Valencia y espera rival en la Supercopa de España

La primera semifinal de la Supercopa de España fue entre el Valencia y el Real Madrid. Los ‘merengues’ pasaron caminando al golear 1-3.

La intensidad del Real Madrid fue constante desde el arranque y apenas a los 15 minutos, Toni Kroos abrió el marcador con un verdadero golazo. En un cobro de tiro de esquina, sorprendió a todos centrando cerrado y Domenech cuando quiso volver, no pudo evitar el gol olímpico.

No hubo reacción del Valencia, que parecía que estaba jugando un partido amistoso y el Real Madrid mantuvo la insistencia.

Por eso a los 39 minutos, Isco consiguió el segundo. Carvajal abrió para Federico Valverde, quien metió diagonal para Luka Modric y tras el rechace de la defensa al disparo del croata, apareció Alarcón para bajarlo de pecho y después mandarlo al fondo de las redes.

ISCOOOOO!

He fires into the bottom corner to double the lead in the Spanish Supercopa semifinal! pic.twitter.com/qQGVMtF0xP

— ESPN FC (@ESPNFC) January 8, 2020