La jornada 20 de la Premier League llegó a su fin y hay mucho para el análisis: Ancelotti llegó a 50 victorias en Inglaterra, Bernd Leno sigue regalando goles, Manchester United dejó su puerta en 0 luego de 10 meses, remontada de locura para el Chelsea, el LiVARpool ganó un buen número de enemigos, Arsenal no sale de la crisis y más.

Esta Jornada 20 de la Premier League ha tenido muchas sorpresas y resultados inesperados. Como cada semana se ha comprobado que no importa el partido ni los rivales que se midan; siempre suelen haber grandes goleadas, récords y marcas.

Hay equipos que nos siguen sorprendiendo, otros que son ‘decepción’, partidos con resultados inesperados y personajes que semana con semana se consolidan en Inglaterra, por lo que sin más que decir, veamos lo que nos dejó esta semana de futbol inglés.

Ancelotti marca su nombre en letras de oro

Con la segunda victoria al hilo al mando del Everton y contando sus etapas anteriores en la Premier League, Carlo Ancelotti llegó ya a 50 victorias en la Premier League en tan sólo 78 encuentros.

El italiano es el quinto DT en lograr esta cifra de forma más rápida, por lo que parece que el cambio de la Serie A a la Premier League le ha venido muy bien.

Santa Leno y su ‘regalito’ al Chelsea

Como vimos en el Derbi de Londres, Bernd Leno no midió bien un balón elevado y le ‘regaló el gol a Jorginho, convirtiéndose ahora en el portero que más fallos ha cometido en la Premier League y han terminado en gol desde la campaña pasada.

Con el de esta jornada, Leno suma 7 errores que acabaron en gol; David de Gea le sigue en esta lista negra con 6.

Primer arco en 0 para el United de visita en 10 meses

Con su victoria de 0-2 ante el Burnley, Manchester United logró por fin irse en blanco visitando a sus rivales y es que desde el 9 de febrero del presente año no lo lograba.

Su último triunfo de visita sin recibir gol fue un 0-3 ante el Fulham, equipo que hoy en día está jugando en la Championship.

Remontada histórica en el Emirates Stadium

Chelsea no sólo sacó los 3 puntos de casa del Arsenal, sino que acaba de lograr una marca histórica que no se veía en la Premier League desde hace casi 10 años.

Con la voltereta de esta jornada, Chelsea se convirtió en el primer equipo en revertir un marcador adverso (hasta el descanso) para terminar ganando. Nadie lo había logrado desde el Tottenham en noviembre del 2010.

LiVARpool y los enemigos de la tecnología

Lo que parecía ser un victoria apretada pero justa, se convirtió en una revolución en la Premier League. Luego de que el Liverpool venció a los Wolves con ‘ayuda’ del VAR (por el gol que les anularon por milímetros), los aficionados se volcaron en contra de los ‘Reds’ y es que tras este hecho ya son llamados el ‘LiVARpool’.

Ups Creo que me equivoqué de foto.. cómo se nota que quieren que gane LiVARpool a fuerza (? pic.twitter.com/xoIkhlJaFR — Carlos A. González (@8CarlosGonzalez) December 29, 2019

Arsenal no aprende

Ya corrieron a Unai Emery, tienen a Mikel Arteta en sus filas, sus jugadores parece que están más cómodos en el campo y aun así el Arsenal no sale de su crisis.

Sí, no están tan cerca del descenso pero este equipo debería estar peleando puestos de competencias europeas y no estar en esta situación, por lo que con menos de la mitad del torneo por delante, no se ve por dónde puedan mejorar.