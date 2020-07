Tiembla ‘Mou’: Tottenham cayó goleado ante el Sheffield y necesita un milagro para entrar a Champions League

El proyecto de José Mourinho con el Tottenham se tambalea luego de la derrota de los Spurs en casa del Sheffield United por 3-1, que los aleja seriamente de la posibilidad de entrar a Champions League.

La derrota hace que incluso el Sheffield United supere al Tottenham en la tabla. Es el primer triunfo para los ‘blades‘ desde que regresó la Premier League. Antes del parón por la pandemia de coronavirus se habían convertido en el caballo negro y parece que están de vuelta.

El partido estuvo marcado por la polémica. Luego del primer gol del Sheffield United, que marcó Sander Berge a los 31 minutos con un disparo cruzado dentro del área, el Tottenham había empatado de inmediato. Un disparo de zurda de Harry Kane había igualado las cosas.

Sin embargo, el silbante esperó la revisión del VAR. ¿Qué revisaba el videoarbitraje? Una supuesta mano de Lucas Moura en una caída previa, es lo que se terminó señalando. Bien dicen que gol fallado es gol en contra y así lo iba a experimentar el Tottenham.

En el segundo tiempo, cuando parecía que el Tottenham conseguiría el empate, el Sheffield United terminó marcando el segundo que acabó con las esperanzas del equipo de Mourinho. Fue a los 69 minutos cuando lo liquidaron.

En esta ocasión el encargado fue Lys Mousset. Tras un robo de balón en medio campo, el Sheffield armó bien su jugada, la mandó por la banda y centró para que el jugador ya mencionado, sólo tuviera que empujar ante el arquero.

El Sheffield todavía iba a hacer el tercero con la misma fórmula. Jugada que inició por el centro, se fue a la banda y terminó con un centro que Oliver McBurnie sólo tuvo que empujar al fondo de las redes.

