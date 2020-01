Tottenham rescató el empate ante el Middlesbrough y jugarán ‘replay’

La tercera ronda de la FA Cup nos sigue sorprendiendo a todos y vaya juego que acabamos de presenciar. El Middlesbrough, equipo que juega en la Championship (segunda división) le puso las cosas muy complicadas al Tottenham de Mourinho y es que obtuvieron un vibrante empate forzando a jugar el ‘replay’, que es un duelo extra de ‘desempate’ para decidir quién pasa a la siguiente ronda.

Este encuentro fue mucho más parejo de lo esperado, con buenas intervenciones en ataque por parte de ambos equipos pero con un Middlesbrough mucho más inspirado y es que desde el primer minuto salió a buscar el resultado ante un rival que no sería nada fácil.

Muchos equipos dejaron a sus mejores hombres fuera de la convocatoria o en la banca pero Mourinho salió con parte de su ‘arsenal titular’ y es que jugadores como Heung Min Son, Dele Alli, Lucas Moura, Christian Eriksen, entre otros, salieron en el 11 de ‘Mou’ y pese a eso no la pasaron del todo bien en el arranque.

Middlesbrough no se achicó, buscó anotar primero pero la zaga estuvo muy bien ordenada por lo que las emociones y los goles llegarían para la segunda parte.

Recién comenzaba el complemento, al minuto 50’, Middlesbrough dio la sorpresa al marcar gol y es que mandaron un balón filtrado, Ashley Fletcher llegó al área, encaró al portero y tras un gran remate anotó el 1-0. Mourinho y compañía estaban en problemas.

Ashley Fletcher gets in behind the Spurs defense and fires Middlesbrough ahead ⚡️

