El Liverpool ha cumplido con los pronósticos y venció con ‘facilidad’ al Crystal Palace, resultado que les viene muy bien por un par de cosas: fue su regreso a Anfield, Mohamed Salah se encamina a una Bota de Oro más, el titulo de la Premier League está más cerca que nunca y ahora un triunfo (o hasta un empate) los separa de la gloria.

Este encuentro comenzó parejo, con ambos equipos analizando al rival, con la intensidad de menos a más pero con un Liverpool que se acomodó mucho mejor en el primer tiempo y es que con su cuadro estelar y todos inspirados, los goles no tardaron en caer.

El primer tanto del Liverpool se iba a dar al minuto 23. Liverpool atacaba por el centro del campo, cerca del área del Crystal Palace pero les cometieron una falta. Trent Alexander-Arnold y Mohamed Salah acomodaron el balón y se disponían a decidir quién cobraba este disparo. Al final fue el inglés quien lo cobró, le pegó un ‘bombazo’ y con ello anotaron el 1-0 momentáneo.

El segundo gol del partido se daría justo antes del final del primer tiempo, al minuto 44. Liverpool salió jugando desde su área. Hubo un pase, llegaron a medio campo, ‘Mo’ se despegó de su marca y le filtraron el balón; encaró al arquero Hennessey y con un remate certero, anotó su gol 17 de la temporada. 2-0 al medio tiempo.

La segunda mitad comenzó igual de intensa para el Liverpool y es que pese a tener la victoria prácticamente asegurada, no iban a caer en un exceso de confianza, por lo que salieron con todo a atacar al Crystal Palace.

El 3-0 del juego se dio al minuto 55 y es que el Liverpool buscó un contragolpe que se vio ‘frustrado’ tras la llegada de los jugadores del Crystal Palace. Firmino se quitó a un par de jugadores, mandó el balón al lado izquierdo de la cancha, se lo regresaron a Fabinho y este metió un bombazo, mismo que se incrustó en las redes.

El resto del partido fue un ida y vuelta para el Liverpool. Estaban más cómodos en el campo, Crystal Palace buscó aguantar el resultado y encontrar un error, pero Sadio Mané arruinaría sus planes y es que tras un contragolpe letal, el senegalés anotó el 4-0 y sentenció el partido.

The Goal of Sadio Mané for Liverpool in video ! 🤯🎥#LIVCRY #LFC 🔴pic.twitter.com/iGvF2JaDkj

— Liverpool FC 🔴 (@Reds_ENG) June 24, 2020