La jornada inaugural de la Premier League, que también era una que quedó pendiente previo al parón por la pandemia del coronavirus, ha culminado este miércoles y vaya juegazo el que vimos. Manchester City tuvo algunas complicaciones, supo reponerse y terminó venciendo al Arsenal, resultado que los ayuda en su camino por un posible milagro de cara al título y es que con el Liverpool en la cima, habrá que sacar el rosario.

Este encuentro comenzó como todos esperábamos y es que tras 3 meses fuera de acción, los equipos salieron a analizar a su rival, a buscar espacios, a no arriesgar demasiado y tratar de descifrar su parado táctico para anotar primero.

La salida temprana de Xhaka a los 7 minutos y luego la de Pablo Marí a los 24, sin duda comenzó a condicionar este partido y es que el Manchester City comenzó a tomar mayor ventaja, se fue encima la mayor parte del tiempo y aunque tardó un poco, el gol caería.

Worrying news early on as Granit’s forced off through injury…

Fue hasta el minuto 45+2, cuando el partido estaba cerca de terminar su primera mitad, que hubo un centro por la banda izquierda donde a David Luiz se le fue el balón; Raheem Sterling aprovechó el error del defensor del Arsenal y encaró al portero, por lo que tras un bombazo, anotó el primer gol en el regreso de la Premier League. 1-0 para irnos al desnaso.

La segunda parte fue igual de movida en ambos bandos, el Manchester City seguía con mayor dominio del balón y eso se iba a notar en las llegadas de gol. Arsenal parecía que esperaba el momento de encontrar un error e irse en la contra pero ahora una tarjeta roja condicionaría aún más a los ‘Gunners’, pues David Luiz, quien ingresó de cambio, se iría expulsado.

Al minuto 51 del partido llegaría el segundo gol del Manchester City y es que esa expulsión de David Luiz derivó en un penal a favor de los ‘Citizens’, por lo que Kevin De Bruyne tomaría el balón, dispararía con potencia y anotaría el 2-0. Todo parecía decidido.

Arsenal trato de contener el ataque de los citizens lo más que pudo y es que con un jugador menos y un equipo ‘lastimado’, no se les veía por dónde iban a anotar, por lo que el Manchester City presionaría y conseguirían el 3-0 al minuto 90+1, pues un tiro del ‘Kun’ Aguero fue a pegar al poste; Phil Foden estuvo atento a la jugada, disparó con el marco abierto y así cayó el gol.

⚽️ Sergio Aguero’s attempt hits the post and falls to Phil Foden who fires in a third goal for City.

Man City 3-0 Arsenal.

🎥 (@tonyelt5)pic.twitter.com/b0k6fN18j0

— Pinnacle (@Pinnacle) June 17, 2020