En la Jornada 19 de la Premier League, el Wolves remontó un 0-2 para volver a derrotar al Manchester City en la campaña.

Apenas a los 11 minutos del encuentro, el Manchester City se quedó con diez hombres. En un balón largo, Diogo Jota ganó y Ederson lo derribó con falta para irse expulsado. En su lugar entró Claudio Bravo.

They compared this bold Brazilian to Alisson😂😂 Ederson is Brazil’s no.2 for a reason pic.twitter.com/DBvLFL6nmC

— Rayhan🌪 (@Rayhan_m10) December 27, 2019