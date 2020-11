¡Pelos de punta! Así fue el homenaje de los All Blacks a Maradona con haka incluido

El impacto de la muerte de Maradona trascendió las barreras del futbol y al ser un duro golpe para el mundo del deporte, los All Blacks le rindieron un homenaje espectacular con todo y haka incluido.

En el torneo Tri-Nations de rugby entre los All Blacks y los Pumas de Argentina, la Selección de Nueva Zelanda le rindió un homenaje muy emotivo y espectacular a Diego Armando Maradona, quien falleciera a los 60 años de edad el pasado miércoles 25 de noviembre.

Fue uno de los muchos homenajes que se han dado para Maradona en todo el mundo. Uno fue del Napoli que anunció que su estadio cambiará de nombre para llevar el de uno de los mejores futbolistas que ha pasado por el club. Otro es el que pidió Andre Villas-Boas y acá te lo explicamos.

Este es el segundo enfrentamiento entre los de Nueva Zelanda y los Pumas. Hace unas semanas los de Argentina lograron derrotar por primera vez a los neozelandeses al ganar 25-15. Fue el primer triunfo después de 29 partidos en los que sólo habían rescatado un empate.

Es ya tradicional ver el haka de los All Blacks previo a cada uno de sus partidos. No obstante ahora tuvo un tinte diferente, pues fue con dedicatoria a uno de los más grandes exponentes del deporte argentino en toda la historia.

A special gesture from the All Blacks to Argentina before tonight’s Haka.

🎥: @skysportnz #ARGvNZL pic.twitter.com/IRlGvmFgyV

— All Blacks (@AllBlacks) November 28, 2020