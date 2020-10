Tal parece que a algunos futbolistas sigue sin importarles del todo las normas de salud contra el coronavirus. Ben Chilwell, Tammy Abraham y Jadon Sancho fueron captados en una fiesta donde no hubo distanciamiento social, por lo que este hecho generó gran polémica y según los últimos reportes ya se estaría analizando una sanción para ellos.

Sancho, Chilwell y Abraham se han unido a la peculiar lista de jugadores ingleses que no respetan las normas de distanciamiento social y es que hace poco se presentó un hecho similar con Mason Greenwood y Phil Foden, por lo que parece ser algo ‘común’ entre los seleccionados ingleses.

De acuerdo a información de ‘The Sun’, el motivo de la fiesta donde no hubo normas contra el coronavirus, fue que tanto Ben Chilwell como Jadon Sancho le habrían festejado su cumpleaños a Tammy Abraham, evento que habría tenido más de 20 personas y estuvieron un 95% del tiempo sin cubrebocas o algo similar.

Como se puede ver en el video e imágenes, Chilwell, Abraham y Sancho convivieron muy de cerca entre ellos y con sus invitados; bailaron, platicaron, se rieron pero sin alguna norma de salud para prevenir el coronavirus, por lo que han encendido las alarmas en sus respectivos clubes (Chelsea y Borussia Dortmund respectivamente) y en la Selección de Inglaterra.

Dortmund are furious with Sancho because he has missed the last two games with illness and didn’t attend training all week. pic.twitter.com/unDSRJQLTj

Jadon Sancho, Tammy Abraham and Ben Chilwell all broke COVID-19 rules this weekend and attended a party in London.

Esta fiesta pone en duda su posible participación en los próximos duelos de la Selección de Inglaterra y es que el conjunto de ‘Los 3 leones’ se medirá este jueves ante Gales, el domingo ante Bélgica y luego el próximo miércoles contra Dinamarca, por lo que los 3 futbolistas podrían no estar presentes.

De momento no hay nada seguro pero la Selección de Inglaterra anunció este día que la llegada de Tammy Abraham, Jadon Sancho y Ben Chilwell a la concentración del equipo se retrasará, suponiendo que les realizarán pruebas PCR pero la opción de descartarlos para los duelos sigue latente.

As a precaution, the arrival of Tammy Abraham, Ben Chilwell and Jadon Sancho in to camp will be delayed.

Separately, Raheem Sterling has been ruled out of all three matches through injury.

— England (@England) October 5, 2020