MLS: Así fue el homenaje del Philadelphia Union a las víctimas del racismo

El segundo partido de la MLS en su regreso, tras el triunfo del Orlando sobre el Inter Miami, fue entre el New York City y el Philadelphia Union. Los jugadores de este último realizaron un emotivo homenaje para quienes han sido víctimas del racismo en Estados Unidos y en el mundo.

El nuevo formato de la MLS del que acá te dejamos más detalles, incluye partidos en la mañana, en la tarde y en la noche. Cabe recordar que el complejo de Disney en Orlando albergará todos los partidos. Desde la fase de grupos, hasta la de eliminación directa.

Primero, los jugadores del Philadelphia Union salieron a calentar con una playera negra que lucía la leyenda: ‘Black Lives Matter‘ al frente. El movimiento que ha causado eco en el deporte a nivel mundial y en especial en el futbol.

Posteriormente, los futbolistas del Philadelphia Union posaron para una foto. Se quitaron la playera negra y dieron la espalda. En el dorsal no lucían su nombre, sino el de aquellas personas que han sufrido o han muerto a causa del racismo. Entre ellos George Floyd, quien fuera brutalmente asesinado por un policía. Además, en la parte de abajo lucieron un parche blanco donde se podía apreciar: Todos somos iguales.

Our players stand together. One name too many. pic.twitter.com/tPoR8DWveN

— PhilaUnion (@PhilaUnion) July 9, 2020