Dentro del mundo del boxeo existen personajes que tienen una pegada tremenda, ‘como patada de mula’ dicen algunos, muestra de ello es el puño poderoso de Jaime Munguía, oriundo de Tijuana, pues venció por TKO a Tureano Johnson y no sólo eso, sino que le provocó un corte brutal en el labio, por lo que así retuvo su título de peso mediano de la OMB.

Jaime Munguía es uno de los mejores boxeadores mexicanos hoy en día. Es un joven de 24 años de edad que ya está rozando las 40 peleas profesionales y que sin duda alguna tiene una gran proyección a futuro. Lo que hizo la noche del viernes ante Tureano Johnson fue tremendo.

Jaime Munguía se midió ante Tureano Johnson en una tremenda pelea y es que el bahamés, que es 12 años mayor que el mexicano, le dio buena batalla en los primeros dos asaltos… pero luego de un par de instrucciones de su entrenador, el nacido en Tijuana no tuvo problema para vencerlo.

Jaime Munguia’s uppercut found a home all night.

This one stopped the fight, in brutal fashion. pic.twitter.com/eRKe4drccv

