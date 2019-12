Los Green Bay Packers amarraron el título de la División Norte de la Conferencia Nacional, al derrotar 23-10 a los Minnesota Vikings en la Semana 16 de la NFL.

La primera mitad fue de pesadilla para los Packers, pues tuvieron tres intercambios de balón. No obstante los Vikings sólo pudieron aprovechar dos, con un gol de campo y después con un pase de 12 yardas de Kirk Cousins a Diggs, directo a la zona de anotación.

. @KirkCousins8 lofts it… @stefondiggs hauls it in for six! #Skol

El marcador al medio tiempo se fue 10-9 a favor de los Vikings pero era claro que había sido dominante la defensa de Minnesota, no así su ofensiva.

Para la segunda mitad, Aaron Rodgers despertó y encontró la anotación con un acarreo de Aaron Jones de 12 yardas. Posteriormente con la conversión de dos puntos, se pusieron con siete puntos de ventaja.

It’s @Showtyme_33 in primetime! #GoPackGo

Aaron Jones scores on the 12-yard run and the @packers convert the two-point attempt to take a 17-10 lead!

