Loris Karius nunca dejará de ser Loris Karius. El portero alemán volvió a hacer un blooper para regalar de Navidad un gol en la Superliga de Turquía.

El Besiktas derrotó por goleada al Gençlerbirligi pero comenzó perdiendo el partido, gracias a un regalo de Loris Karius, quien no pudo quedarse con un disparo de trámite y dejó el balón para que Floyd Ayité hiciera el primero de los visitantes.

ANOTHER karius howler for the collection #LFC pic.twitter.com/EyCEbCAMkj

— LIAM. (@TB6391) December 27, 2019