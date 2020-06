“Champions of England”: El emotivo video con el que Liverpool celebró su título de Premier League

Luego de 30 años de espera, el Liverpool se coronó campeón de la Premier League. Es la primera corona bajo ese forma de competencia.

Luego del silbatazo final del choque entre Chelsea y Manchester City, que les dio el título, el Liverpool publicó un video con el que celebró el ser campeón de Inglaterra. En el cuentan lo que el club significa para los fans.

“Este club significa todo para la gente. Es nuestro trabajo mostrar que significa todo para nosotros también. Es mucho la emoción, la intensidad y la forma en que los fans apoyan. ¿Dónde escuchaste un mejor mensaje que ‘nunca caminarás solo’? Es una canción hermosa“, se dice al principio del video.

Posteriormente se cierra con un mensaje que millones de aficionados estaban esperando decir desde hace mucho. Somos campeones de Inglaterra.

“Nosotros somos el Liverpool y eso significa que nosotros debemos entretener a la gente. Tenemos que mostrar todo el deseo, todo el amor por el juego. Estaremos todos juntos. Habrá un momento para nosotros. Ahora, dile al mundo: ‘Somos Liverpool, campeones de Inglaterra‘”, continua.

Tell the world… We are Liverpool, champions of England. pic.twitter.com/altgWn1Wda — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) June 25, 2020

Después de eso comienza a sonar el ‘You’ll Never Walk Alone‘, que es el himno que entonan los aficionados en Anfield. Mismo que no se ha podido escuchar por la pandemia de coronavirus pero que ha creado un sentido de identidad en todos y cada uno de ellos.

La espectacular canción del Liverpool es acompañada de imágenes desde la fundación del club, hasta las actuales. Su último título había sido en abril de 1990, hoy, más de 11 mil días después, vuelven a estar de fiesta.