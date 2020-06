Maradona siendo Maradona: Internet reaccionó al baile donde se bajó los pantalones

Maradona no deja de ser Maradona ni en cuarentena. El ‘Pelusa‘ salió en un video bailando y bajándose los pantalones para enseñar… de más.

En un festejo, de no sabemos qué, Maradona, actual técnico del Gimnasia, aparecer bailando con su esposa. Desde su etapa con Dorados, el argentino demostró que bailar vaya que le gusta y por eso dio una muestra. Todo iba bien, hasta que en un momento ‘El Diego‘ se baja los pantalones para mostrar su trasero.

Una pena este Maradona, no se cuida y no le cuidan. pic.twitter.com/yfzEGU0qh5 — Gustavo Fretes GEF (@poharoysa) June 22, 2020

La sorpresa de los presentes, incluida su esposa, no se hizo esperar y por supuesto, Internet no se hizo esperar para las reacciones. Aunque hubo algunos que lo defendieron porque “está en su casa y no está dañando a nadie”. Por supuesto, también hubo críticas a quienes comparten el video porque supuestamente son del círculo cercano del argentino.

Es sólo un breve momento porque después, Maradona se sube los pantalones y sigue festejando con el júbilo de quienes estaban presentes.

Las reacciones:

Los Simpson lo hicieron de nuevo. pic.twitter.com/b6kGNG66Fl — Iván 🤖🦝 (@aquivaad) June 22, 2020

Con las neuronas fundidas y manteniendo a una tropa de zánganos para no morirse solo. El solito se lo buscó, no siento ninguna lastima por el que fue para mí el jugador de fútbol más talentoso que he visto. — Walter Fioretti (@wfioretti) June 22, 2020

Hubo gente que recordó el estado de Maradona en Rusia 2018, mientras veía un juego de la Selección de Argentina.

Oye compa ese producto como que cada ves esta mejor 🤣💪🏽💯😵😵😵😵😵😵 pic.twitter.com/7lJx7nMgx0 — jhon tomasson💥 (@cardonadiego031) June 22, 2020

Él es un enfermo (“entendible”), … pero esos allegados que lo graban y publican, son unos hijueputas. — RICARDO VILLAMIZAR G (@rivigo) June 22, 2020