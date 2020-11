Ronald Jones, Josh Allen y las mejores jugadas de la Semana 10 de la NFL

La Semana 10 de la NFL luce definitiva para muchos equipos pero nos ha deleitado la pupila con jugadas dignas de revivir una y otra vez. Como la de Marquez Valdes-Scantling contra los Jaguars, que terminó con un árbitro que salió volando dentro del campo (acá te la dejamos).

Sin embargo no fue la única. La Semana 10 de la NFL ha tenido jugadas de gran nivel. Recepciones a una mano, acarreos de más de 50 yardas y hasta algunas de equipos especiales. Si has andado un poco perdido y no las pudiste ver, no te preocupes, acá te van todas.

Las mejores jugadas de la Semana 10 de la NFL

Ronald Jones se escapó 98 yardas: Un auténtico quita risas fue el que vimos con las Panthers. Los equipos especiales habían hecho lo suyo y dejaron a los Buccaneers en la yarda 2. Sin embargo eso no fue problema para Ronald Jones, quien se escapó con un gran movimiento hasta las diagonales.

Darius Slayton hasta con el hombro: El mejor receptor de los Giants en la temporada 2020, hay que decirlo. El ’86’ de New York hizo una gran recepción con todo y el hombro, para sellar la victoria sobre las Philadelphia Eagles en la Semana 10 de la NFL.

Unreal over the shoulder grab by Darius Slayton! #TogetherBlue 📺: #PHIvsNYG on FOX

Josh Allen: Las jugadas de truco siguen siendo ya una constante en la liga. Ahora en la Semana 10 de la NFL, Josh Allen le dio el balón a McKenzie, quien esperó a que el mariscal de campo se abriera, le regresó el ovoide y así logró meterse a las diagonales.

Matt Prater con el del triunfo: Es difícil dejar fuera a Matt Prater de una selección de las mejores jugadas por lo que hace todos los fines de semana. Con la presión que significa meter un gol de campo que dé el triunfo, ahora súmenle que sea de 59 yardas. Pues el pateador de los Lions lo hizo como si nada.

Matt Prater salva a los Lionspic.twitter.com/kiYZNERmPI — NFL Latino TV 🏈 (@NFLlatinoTV) November 15, 2020

Keelan Cole fue la pesadilla de los Packers: Los Jaguars vaya que le dieron batalla a los Packers en la Semana 10 de la NFL y mucho tuvo que ver Keelan Cole. El jugador de Jacksonville lució y se mandó un regreso de patada de 91 yardas hasta las diagonales.