Touchdowns, pases e intercepciones: Las mejores jugadas de la Semana 11 de la NFL

La Semana 11 de la NFL sigue su marcha y aunque aún tenemos algunos juegos por delante, es momento de revisar las mejores jugadas que nos han regalado las grandes estrellas del emparrillado. Este sería el calendario tentativo para la temporada 2021.

Como cada semana, la NFL nos suele regalar algunas ‘joyas’ y es que con pases aéreos, intercepciones, grandes carreras, touchdowns de ensueño y jugadas bien planeadas, se suman puntos y colaboran a que los equipos logren una victoria más; esta vez no ha sido la excepción.

Con 7 juegos en simultáneo, uno más que ya tuvo lugar el jueves y el resto de esta semana 11 de la NFL, hay jugadas de sobra para deleitarnos, por ello veremos lo mejor de lo mejor de estos emocionantes juegos en el emparrillado.

La combinación entre Tannehill y Smith

En el juego entre los Titans y Ravens, Ryan Tannehil y Jonnu Smith hicieron una gran jugada y es que el primero hizo una gran finta para que la defensa de Baltimore se fuera contra otro jugador y así mandar el pase a la zona de anotación; todo terminó en un touchdown.

El pase de 42 yardas de Alex Smith

En el encuentro entre Washington y los Bengals, Alex Smith conectó un asombroso pase y es que pese a que tenía la presión de Cincinnati encima, lanzó el ovoide lejos y fue atrapado por McLaurin, a nada de ser interceptado, por lo que la jugada ofensiva siguió su rumbo.

NFL: Deshaun Watson tranquilo y calmado da pase para touchdown

En el encuentro entre los Patriots y Texans, Deshaun Watson dio uno de los pases ‘más relajados’ de su carrera y es que su equipo contuvo bien a New England, por lo que le dio tiempo a Randall Cobb de moverse y atrapar el ovoide para anotar touchdown.

NFL: El increíble pase de PJ Walker de 52 yardas

En el juego entre los Lions y Panthers se dio otro increíble pase y es que PJ Walker sacó toda la fuerza de su brazo y mandó un pase largo de 52 yardas; DJ Moore lo atrapó, avanzó un par de pasos más y luego fue derribado.

La intercepción de Tyus Bowser

En el partido entre los Texans y Ravens, se dio una espectacular intercepción y es que Houston estaba en su jugada ofensiva y lanzaron un pase, mismo que Bowser tomó, por lo que avanzó algunas yardas y luego fue derribado por el lado derecho del campo.

NFL: Los reflejos felinos de Takitaki y su intercepción

En el encuentro entre los Eagles y los Browns se dio una jugada muy curiosa dentro de la NFL y es que Philadelphia estaba en su jugada ofensiva y se vieron obligados a lanzar el balón, por lo que Sione Takitaki lo interceptó, corrió a la zona de anotación y le dio sus primeros puntos a Cleveland.

NFL: La tercia de pases de los Patriots

Una vez más en el juego entre los Texans y los Patriots, se dio una jugada un tanto curiosa y es que el equipo de New England hiló 3 pases seguidos, algo que sí, no es increíble o algo pero sí muy raro de ver, pues con la velocidad e intensidad con la que se juega, pocas veces sucede.

Deshaun Watson fintó a los Patriots y consiguió un touchdown

Nuevamente en el juego entre los Texans y Patriots se presentó una gran jugada y es que Deshaun Watson aprovechó la desconcentración de New England para convertir un touchdown. Los rivales eran contenidos por Houston, él vio un espacio en el centro, en la línea de anotación fue interceptado pero logró entrar y darle más puntos a su equipo.

NFL: De Roethlisberger para Claypool: ¡Touchdown!

Los invictos Pittsburg Steelers siguen haciendo de las suyas en la NFL y es que ahora Ben Roethlisberger lanzó un increíble pase que fue alcanzado por Claypool; se lanzó, lo atrapó, ingresó en la zona de anotación e incrementaron su ventaja ante Jaguars.

La ‘mano salvadora’ que le dio la posesión a los Steelers

Nuevamente en el juego entre los Jaguars y Steelers, se dio una muy buena jugada y es que Jacksonville tenía la posesión y buscó anotar tras un pase corto, mismo que fue intervenido por una ‘mano salvadora’. Minkah Fitzpatrick tomó el balón pedido, recorrió yardas y luego sería derribado.

El ‘Remolino’ de Mike Davis

En el encuentro entre los Panthers y Lions Mike Davis hizo gala de toda su habilidad y es que Desmont Trufant lo encaró pero el jugador de Carolina hizo un giro y lo dejó tumbado en el pasto, por lo que pudo librarse de él… aunque terminaría derribado.

El magistral pase de Cam Newton

Uno de los QB con mayores reflectores en la liga hizo gala de su habilidad y es que en una jugada ofensiva de los Patriots, Cam Newton se dio tiempo de analizar la situación y de preparar un gran pase, pues recorrió 42 yardas, llegó a la zona de anotación y Damiere Byrd convertiría el touchdown.