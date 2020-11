Las 103 yardas de Wilson, la carrera de AJ Brown y las mejores jugadas de la Semana 12 de la NFL

La Semana 12 de la NFL sigue su marcha y aunque aún tenemos algunos juegos por delante, es momento de revisar las mejores jugadas que nos han regalado las grandes estrellas del emparrillado. Este sería el calendario tentativo para la temporada 2021.

Como cada semana, la NFL nos suele regalar algunas ‘joyas’ y es que con pases aéreos, intercepciones, grandes carreras, touchdowns de ensueño y jugadas bien planeadas, se suman puntos y colaboran a que los equipos logren una victoria más; esta vez no ha sido la excepción.

Con 8 juegos en simultáneo, dos más que se jugaron el jueves por el ‘Thanksgiving Day’ y el resto de esta semana 12 de la NFL, hay jugadas de sobra para deleitarnos, por ello veremos lo mejor de lo mejor de estos emocionantes juegos en el emparrillado.

Gallman atravesó la defensa rival

En el encuentro entre los Giants y Bengals, el equipo de New York estaba a unas cuantas yardas de la zona de anotación y Wayne Gallman haría el primer touchdown del partido. Sus compañeros detuvieron y derribaron a la defensa rival para que él pasara caminando, poniendo en ventaja a su equipo de forma momentánea.

NFL: Las 20 yardas de Derrick Henry para conseguir touchdown

En el encuentro entre los Titans y Colts Derrick Henry haría de las suyas y es que obtuvo el balón desde la yarda 20, aproximadamente y se iría corriendo por todo el lado derecho del campo. Sus compañeros contuvieron a la defensa rival, él pasó solo y aunque lo derribaron al final, ya tenía el touchdown.

El pase a profundidad de Josh Allen

En el juego entre los Bills y Chargers, Josh Allen crearía una gran conexión con Knox para anotar touchdown y es que a escasas yardas de la zona de anotación, vería el panorama y observaría el movimiento de su compañero, lanzando un pase bajo pero potente que sumó puntos para Buffalo. Así daba inicio esta Semana 12 de la NFL.

¡Brandon Wilson recorrió 103 yardas!

Esta sin duda alguna es una de las mejores jugadas de esta Semana 12 de la NFL. Los Giants le dieron el balón a los Bengals y Brandon Wilson fue quien lo tomó, abriéndose camino por todo el centro del campo. Corrió como si se hubiera robado algo, pasó entre todos los rivales y llegó a la zona de anotación, convirtiendo el empate para Cincinnati.

NFL: De Mayfield para Landry

Los Cleveland Browns se pondrían en ventaja (en este momento) gracias a un tremendo pase de Baker Mayfield, pues a escasas yardas de la zona de anotación, se encontró con Landry, quien recibió un pase bajo, casi yendo al pasto y convirtió el touchdown, por lo que los Jaguars perderían la ventaja que tenían.

NFL: Las 50 yardas de AJ Brown para convertir un touchdown

Los Titans protagonizarían otra de las mejores jugadas de esta Semana 12 en la NFL y es que AJ Brown recibiría el ovoide a mitad de campo y haría gala de su velocidad para conseguir el touchdown. Los jugadores de los Colts lo trataron de frenar, les fue imposible y con ello Tennessee sumaría más puntos.

La intercepción de Johnathan Abram

Los Atlanta Falcons buscaban incrementar su ventaja sobre los Raiders pero no contaban con que aparecería Johnathan Abram. Dieron un pase que no se completó, el balón le cayó al jugador de Las Vegas y aunque quiso avanzar algunas yardas no le fue posible pero cuando menos la posesión ya era de su equipo.

NFL: Eric Kendricks evitó el touchdown de los Panthers

Los Carolina Panthers estaban en busca de anotar el touchdown que pusiera el empate en el marcador (en ese momento) pero Eric Kendricks se aparecería en su camino y es que interceptó un pase que pudo ser bien aprovechado y avanzó algunas yardas, dándole la posesión a su equipo, los Vikings.

NFL: Los Raiders se equivocaron en el pase y regalaron touchdown

Las Vegas Raiders querían acortar distancias con los Atlanta Falcons pero erraron en el pase. Deion Jones tomó el ovoide y salió corriendo a la zona de anotación; nadie lo pudo alcanzar, llegó con calma y le dio más puntos a su equipo.

Joshua Kelly y su touchdown a lo ‘Superman’

Los Chargers acortaron las distancias con los Buffalo Bills tras un tremendo salto de Joshua Kelly y es que estaban a muy pocas yardas de la zona de anotación, por lo que este hombre se lanzó, alcanzó a sobrepasar a los rivales y con ello consiguió el touchdown.

NFL: Bridgewater y su doble finta

Los Carolina Panthers estaban dando una gran exhibición ante los Vikings y lo consolidaron con esto. Teddy Bridgewater tomó el ovoide y estuvo atento a los movimientos de los rivales; fintó a uno, hizo un giro ante otro, avanzó algunas yardas y luego fue derribado.