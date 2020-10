La Semana 5 de la NFL sigue su marcha y aunque aún tenemos algunos juegos por delante, es momento de revisar las mejores jugadas que nos han regalado las grandes estrellas.

Como cada semana, la NFL nos suele regalar algunas ‘joyas’ y es que con pases aéreos, intercepciones, grandes carreras, touchdowns de ensueño y jugadas bien planeadas, se suman puntos y colaboran a que los equipos logren una victoria más; esta vez no ha sido la excepción.

Con 7 juegos en simultáneo, uno más que ya tuvo lugar el jueves pasado y el resto de esta semana 5 de la NFL, hay jugadas de sobra para deleitarnos, por ello veremos lo mejor de lo mejor de estos emocionantes juegos en el emparrillado. El duelo entre Broncos y Patriots fue pospuesto por un caso de coronavirus en los ‘Pats’.

NFL: T. J. Watt se le apareció a los Eagles

En el encuentro entre los Steelers y los Eagles, se presentó una asombrosa jugada. El cuadro de Philadelphia tenía el balón para preparar su ofensiva y así lo intentaron… pero las cosas les saldrían mal. Hubo aglomeración en busca del ovoide, parecía que podrían salir corriendo pero T. J. Watt apareció y derribó al rival, siendo una de las jugadas más llamativas en este día de NFL.

Duvernay le desapareció el balón a los Bengals

En el encuentro entre los Bengals y Ravens, Devin Duvernay realizó una gran jugada y es que en su ofensiva lanzaron el ovoide muy rápido para atrás y la defensa le impidió a Cincinnati ver a dónde se había ido, por lo que este hombre salió corriendo, recorrió gran parte del campo por la izquierda y un contacto oportuno lo sacó del campo, sino, hubiera sido un touchdown épico.

.@Dev_Duv5 on the reverse for 42 yards! 📺: #CINvsBAL on CBS

.@Dev_Duv5 on the reverse for 42 yards! 📺: #CINvsBAL on CBS

📱: NFL app // Yahoo Sports app: https://t.co/BGCKhfX8uY pic.twitter.com/w8y7Ub9j4H

— NFL (@NFL) October 11, 2020

¡El balón es de Henry Ruggs y de nadie más!

En el encuentro entre los Raiders y los Chiefs, Henry Ruggs se apoderó del balón de una forma épica y es que le lanzaron un pase que casi era perdido; Fenton corrió para derribarlo y el ovoide le pegó en el casco, por lo que con un agarre salvador, la posesión se quedó de su lado.

¡Agarren a Edmons que es ‘ratero’!

Chase Edmons realizó una carrera corta pero imposible de frenar. En una ofensiva para los Arizona Cardinals recibió un pase y esperó a que la defensa frenara a los jugadores de los Jets para salir corriendo por el medio. Recorrió unas 29 yardas, anotó el primer touchdown para su equipo y nos regaló esta brillante jugada.

Finta de Kyle Allen y touchdown

En el encuentro entre Washington y los Rams, Kyle Allen consiguió algo que comienza a ser común, pues estando a 10 yardas de la zona de anotación, analizó a quién podía darle un pase y convertir el touchdown pero al ver que su defensa estaba cubriendo bien a los rivales, salió corriendo y anotó para su equipo.

NFL: El asombroso pase de Patrick Mahomes… que sería ‘anulado’

Patrick Mahomes sigue demostrando que es uno de los referentes, no sólo de los Chiefs, sino de toda la NFL, pues lanzó un tremendo pase de 65 yardas que Tyreek Hill lo llevó a la zona de anotación y sería el primer touchdown para Kansas City… mismo que ya no iba a valer, pues voló un pañuelo y la acción ya no contaba.

#Chiefs Patrick Mahomes threw a 65-yard pinpoint pass to Tyreek Hill. Unfortunately, this TD was wiped off the board due to a KC penalty. pic.twitter.com/Gor6lSd67M — Steve Frederick (@_SteveFrederick) October 11, 2020

NFL: De Watson para Fells y touchdown

Los Houston Texans le darían la vuelta al marcador (hasta este momento) gracias a una gran combinación. Iban abajo ante los Jaguars pero llegaría un tremendo pase de Deshaun Watson para Darren Fells, quien recorrió unas 30 yardas, no hubo quien lo detuviera y así pusieron a su equipo en ventaja una vez más.

Le aplicaron una ‘llave de lucha’ a Derek Carr y aún así hizo touchdown

Los Raiders demostraron que no serían un ‘pan’ para los Chiefs y muestra de ello es esta jugada. La ofensiva de Las Vegas inició luego de un gran pase que cayó en las manos de Derek Carr, por lo que se dispuso a correr; a escasas yardas de ingresar, un jugador de Kansas lo tomó por la espalda, lo hizo girar, lo lanzó al pasto pero lo metió hasta la zona de anotación, siento un touchdown más para su equipo.

Robinson… ¿dónde quedó la bolita?

En el juego entre los Jaguars y los Texans se presentó una jugada inaudita y es que Jacksonville tenía en su posesión el balón y James Robinson lo tenía en sus manos… bueno, por unos instantes. Quería correr por uno de los costados del campo pero se le escapó, dejándolo libre para que Houston lo recuperara y así perderían la oportunidad de anotar.

Collin Johnson entró solo y anotó touchdown

De igual forma, en el juego entre Jaguars y Texans, Collin Johnson convirtió su primer touchdown de una forma bastante buena. El jugador de Jacksonville entró prácticamente solo a la zona de anotación, por lo que tras un pase de Gardner acercó a su equipo en el marcador.

NFL: La visión y técnica de Mahomes en su pase

Mahomes nos regalaría otra gran jugada en esta Semana 5 de la NFL y es que el jugador de los Kansas City Chiefs parecía estar encerrado y que perdería el ovoide… pero todo lo contrario. Corrió hacia un costado, fintó que lanzaría un pase, cuando se pusieron frente a él para bloquear su carrera, lanzó un gran pase y fue efectivo, por lo que consiguió adelantar algunas yardas a su equipo.