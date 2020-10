La Semana 6 de la NFL sigue su marcha y aunque aún tenemos algunos juegos por delante, es momento de revisar las mejores jugadas que nos han regalado las grandes estrellas del emparrillado. El Pro Bowl fue cancelado debido a la pandemia de coronavirus.

Como cada semana, la NFL nos suele regalar algunas ‘joyas’ y es que con pases aéreos, intercepciones, grandes carreras, touchdowns de ensueño y jugadas bien planeadas, se suman puntos y colaboran a que los equipos logren una victoria más; esta vez no ha sido la excepción.

Con 9 juegos en simultáneo, recordando que no hubo partido este jueves, y el resto de esta semana 6 de la NFL, hay jugadas de sobra para deleitarnos, por ello veremos lo mejor de lo mejor de estos emocionantes juegos en el emparrillado.

La ‘sutil’ intercepción de Deion Jones

En el encuentro entre los Falcons y Vikings, se dio una intercepción alucinante y es que el equipo de Minnesota trató de mandar un pase largo en busca del touchdown pero aparecería Deion Jones, quien interceptó el envío, ganó unas yardas y le dio la posesión a su equipo.

Deion Jones with the INT on the first play! #RiseUpATL 📺: #ATLvsMIN on FOX

📱: NFL app // Yahoo Sports app: https://t.co/nrm6deI4Td pic.twitter.com/thJfovOUDz — NFL (@NFL) October 18, 2020

La exactitud de Drew Lock

En el duelo entre los Broncos y Patriots, Drew Lock volvió a hacer gala de su brazo privilegiado y es que el jugador de Denver lanzó un tremendo pase que fue bien recibido por su compañero, avanzando poco más de 30 yardas y abriendo el panorama para anotar.

El JUGADÓN de Lamar Jackson

Lamar Jackson sigue demostrando por qué es de los mejores jugadores de la NFL y muestra de ello es esta jugada. Fingió darle un pase en corto a uno de sus compañeros y los jugadores de los Eagles se fueron con la finta, por lo que pasó en medio de todos, llegó a la zona de anotación y consiguió el TD.

NFL: La tremenda defensa de los Bears

Ahora en el encuentro entre los Chicago Bears y Carolina Panthers se dio una muy buena jugada por parte de los ‘Osos’ y es que las Panteras recién querían salir de su zona del campo cuando los rivales leyeron muy bien su jugada. Derribaron al jugador que iba a recibir el ovoide, le cayó a uno de los suyos y aunque no pudieron correr más allá, sí avanzaron un par de yardas.

El primer touchdown de Julio Jones en la temporada de la NFL

Los Atlanta Falcons tomarían la ventaja momentánea ante los Minnesota Vikings y es que en su 3ro y 11, estaban muy cerca de la zona de anotación, por lo que mandarían un pase exacto, Julio Jones tomaría el balón y convertiría su primer TD de la temporada.

Los Lions traspasaron el muro de los Jaguars

En el encuentro entre los Detroit Lions y Jacksonville Jaguars se dio una muy buena jugada que terminaría en touchdown. Los ‘Leones’ se encontraban a escasas yardas de la zona de anotación, por lo que con un pase en corto lograrían entrar y convertir los puntos. Adrian Peterson lo hizo posible.

El monumental pase de Greg Ward

Si bien los Eagles se encontraban con gran desventaja ante los Baltimore Ravens, Greg Ward no perdería la esperanza de remontar y es que en una jugada donde parecía que estaba contra las cuerdas, logró lanzar un pase pegado al lado derecho del campo, consiguiendo un nuevo 1ro y 10 para seguir avanzando.

Greg Ward hauls in an incredible sideline grab. #FlyEaglesFly 📺: #BALvsPHI on CBS

📱: NFL app // Yahoo Sports app: https://t.co/nrm6deI4Td pic.twitter.com/7WU1kprFEP — NFL (@NFL) October 18, 2020

Flotadito y a las manos

Kyle Allen de la escuadra de Washington lanzó un hermoso pase y es que a escasas yardas de la zona de anotación, dio unos pasos hacia atrás, mandó un balón flotado y tras recibirlo Logan Thomas, se acercaron en el marcador a los Giants.

Beautiful toe-drag TD by Logan Thomas on the pass from Kyle Allen! 📺: #WASvsNYG on FOX

📱: NFL app // Yahoo Sports app: https://t.co/nrm6deI4Td pic.twitter.com/vM8gkhn8N0 — NFL (@NFL) October 18, 2020

Carrera corta y Calvin Ridley consiguió su quinto TD de la temporada de la NFL

Los Atlanta Falcons se estaban dando ya un ‘banquete’ con los Minnesota Vikings y muestra de ello es esta jugada. Mandaron un pase corto a Calvin Redley y tras una carrera rápida entró a la zona de anotación, consiguiendo su quinto touchdown en lo que va de la temporada de la NFL.

La combinación con la que los Falcons emprendieron el vuelo

Sí, acabamos de decir que los Atlanta Falcons estaban dando una gran exhibición pero esta jugada vale mucho la pena. Ryan amenazó con mandar un pase pero vio espacio por su izquierda, por lo que quiso salir corriendo; un rival se le puso enfrente, lanzó un pase rápido, Julio Jones lo recibiría y tras una carrera rápida, consiguió incrementar su ventaja.

NFL: La finta de anotación de Gardner Minshew

Los Jacksonville Jaguars estaban muy abajo en el marcador pero Gardner Minshew les daría una esperanza de vida. Cerca de la zona de anotación su equipo le abrió espacio por el medio, por lo que se adentró, le hizo una finta al rival, dio unos pasos más y sumó un touchdown para su equipo.

La ‘maravillosa jugada’ de los Texans

Deshaun Watson y Randall Cobb protagonizaron una de las mejores jugadas de la semana 6 y es que tenían toda la presión de los Titans encima pero se la pudieron quitar, pues lanzaron un tremendo pase, mismo que fue recibido a centímetros de la línea de anotación y así le darían la vuelta al juego (momentáneamente).