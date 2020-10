La Semana 7 de la NFL sigue su marcha y aunque aún tenemos algunos juegos por delante, es momento de revisar las mejores jugadas que nos han regalado las grandes estrellas del emparrillado. El Pro Bowl fue cancelado debido a la pandemia de coronavirus.

Como cada semana, la NFL nos suele regalar algunas ‘joyas’ y es que con pases aéreos, intercepciones, grandes carreras, touchdowns de ensueño y jugadas bien planeadas, se suman puntos y colaboran a que los equipos logren una victoria más; esta vez no ha sido la excepción.

Con 7 juegos en simultáneo, uno más que ya tuvo lugar el jueves y el resto de esta semana 7 de la NFL, hay jugadas de sobra para deleitarnos, por ello veremos lo mejor de lo mejor de estos emocionantes juegos en el emparrillado.

Pase en corto y touchdown para los Packers

Los Green Bay Packers quieren mejorar su marca en esta temporada de la NFL y así lo han demostrado con esta gran jugada. A unas yardas de la zona de anotación, Aaron Rodgers le mandó un pase corto pero exacto a Davante Adams y así convirtieron su primera anotación del día ante los Texans.

NFL: El increíble giro de James Conner

Los Pittsburg Steelers, uno de los equipos sensación de este arranque de temporada, realizaron una gran jugada de la mano de James Conner y es que este hombre llevaba el balón y realizó un gran giro para quitarse a los rivales, avanzando un par de yardas y siendo derribado más adelante pero ese movimiento fue muy bueno.

¡Hay defensa en los Cowboys!

El equipo de Washington se encontraba a centímetros de hacer un touchdown que en apariencia era fácil pero no contaban con la defensa de los Cowboys. Quisieron hacer una jugada por el centro, donde sólo atravesaran al rival y así sumar puntos en el marcador pero no les regalaron ni un centímetro, perdiendo su oportunidad en el 4to y gol... aunque el partido seguiría en su favor.

Big stop on 4th & Goal by the @dallascowboys defense 💪 📺: #DALvsWAS on FOX

📱: NFL app // Yahoo Sports app: https://t.co/LXEQNiXMs9 pic.twitter.com/sUP36EwWIl — NFL (@NFL) October 25, 2020

NFL: A Jared Cook casi se le escapa el balón pero aún así anotó

En el duelo entre los Saints y Panthers, el equipo de New Orleans generó una gran jugada y es que en el 1ro y gol mandaron un pase al lado derecho del campo, encontrando a Jared Cook quien tenía la presión del rival encima y aunque casi pierde el balón, lo logró detener para sumar otro touchdown.

Safety para Washington tras desconcentración de los Cowboys

Los Dallas Cowboys estaban en el 3ro y 8 buscando salir de su zona del campo y cuando parecía que iban a mandar un pase largo para conseguirlo, fueron obstruidos. Un jugador de Washington les llegó por atrás e impidió el movimiento del bazo, dejando el balón en el pasto y dándole puntos al equipo rival.

El pase a una mano de ‘Big Ben’ que conmocionó a la NFL

Ben Roethlisberger sigue demostrando que es uno de los mejores jugadores de toda la NFL. En el juego entre los Steelers y Titans, el QB se encontraba acorralado por los rivales pero logró escapar; caminó unos metros, hizo una finta, cuando parecía que le robarían el ovoide lo lanzó con una mano y tras encontrarse a Eric Ebron, avanzaron algunas tardas.

Tony Pollard y sus 67 yardas

Washington le estaba ‘regresando’ el balón a los Dallas Cowboys luego de que no pudieron anotar y este sería recibido por Tony Pollard, quien se encontró con muchos espacios y comenzó a recorrer el campo. Fueron 67 yardas las que consiguió y sin duda es una de las mejores jugadas de esta semana 7 en la NFL.

NFL: Combinación de 74 yardas para los Panthers

En el juego entre Carolina Panthers y los New Orleans Saints, Teddy Bridgewater y Dj Moore realizaron una combinación extraordinaria y es que el primero lanzó un gran pase para que su compañero lo recibiera y corriera solo para anotar touchdown, haciendo una combinación de 74 yardas que no es muy común dentro de la NFL.

La increíble pérdida de balón de los Bills

En el encuentro entre los Bills y Jets, se dio una jugada increíble. El equipo de Buffalo tenía la posesión del balón pero tardó de más en soltarlo y fue al pasto; New York lo recuperó, obtuvo la posesión y así comenzaría una nueva ofensiva para ellos.

La esquina le dio a los Jets un touchdown

Nuevamente en el juego entre Bills y Jets, se dio una buena jugada. El equipo de New York se encontraba a 10 yardas de anotar y le pasaron el balón a LaMical Perine, quien corrió por el lado derecho del campo y se quedó a nada de perder la oportunidad, pues se lanzó con el brazo estirado y alcanzó a pegar en la esquina, siendo touchdown para su equipo.

NFL: El pase-bombazo de Stafford de los Lions

En el encuentro entre Lions y Falcons, Matthew Stafford realizó un tremendo pase y es que el jugador de Detroit lanzó un bombazo que terminaría recibiendo Kenny Golladay; este jugador parecía que iba a caer mal pero la situación no pasó a nada negativo.

Recorrido de 58 yardas para Andre Roberts

Los Jets tuvieron que devolverle el balón a los Bills y el ovoide caería en manos de Andre Roberts, quien hizo de las suyas. El jugador corrió ‘como loco’, dejó a un par de rivales en el camino y adelantó a Buffalo unas 58 yardas, siendo una carrera alucinante la que realizó.