La Semana 8 de la NFL sigue su marcha y aunque aún tenemos algunos juegos por delante, es momento de revisar las mejores jugadas que nos han regalado las grandes estrellas del emparrillado.

Como cada semana, la NFL nos suele regalar algunas ‘joyas’ y es que con pases aéreos, intercepciones, grandes carreras, touchdowns de ensueño y jugadas bien planeadas, se suman puntos y colaboran a que los equipos logren una victoria más; esta vez no ha sido la excepción.

Con 8 juegos en simultáneo, uno más que ya tuvo lugar el jueves y el resto de esta semana 8 de la NFL, hay jugadas de sobra para deleitarnos, por ello veremos lo mejor de lo mejor de estos emocionantes juegos en el emparrillado.

Mecole Hardman escondió muy bien el ovoide

En el juego entre los Chiefs y Jets, los actuales campeones de la NFL hicieron una gran jugada y es que muy cerca de la zona de anotación, le pasaron el balón a Mecole Hardman y corrió entre varios jugadores para anotar touchdown, siendo una de las grandes jugadas de esta Semana 8.

NFL: ¿A dónde y sin permiso, Dolphins?

En el encuentro entre Rams y Dolphins tuvo lugar una gran jugada y es que el equipo de Miami buscaba un pase largo para seguir sumando yardas pero la defensa de Los Angeles estuvo muy bien ordenada, pues le llegaron a Tagovailoa por delante y por atrás, quitándole toda opción de encontrar a un compañero.

Touchdown ‘sencillito’

En el mismo duelo entre los Rams y Dolphins, el equipo de Los Angeles sería el primero en anotar y es que a escasas yardas de la zona de anotación, le dieron el balón a Robert Woods y no tuvo mayor problema para sumar puntos, pues rodeó a los rivales, entró por el lado izquierdo y le dio los primeros puntos a su equipo.

Pase profundo y anotación para los Ravens

Los Ravens se midieron a un complicado equipo de los Steelers. Comenzaron perdiendo este duelo pero se repondrían muy rápido y es que Lamar Jackson mandó un pase profundo y bien colocado y se encontró a Miles Bokyn, por lo que así pondrían el empate en el marcador (tras el gol de campo).

NFL: Los Lions bloquearon la salida de los Colts

En el duelo entre los Lions y los Colts, el equipo de Indianapolis buscó reventar el ovoide y así seguir jugando pero la velocidad de Detroit fue superior, pues los interceptaron en el momento justo, tomaron la posesión del balón y así iniciarían su jugada ofensiva.

Dalvin Cook y la finta para un touchdown

Los Minessota Vikings iban perdiendo ante Green Bay Packers hasta que llegó Dalvin Cook y es que a unas 21 yardas de la zona de anotación, hicieron una finta y le entregaron el balón, por lo que pasó a través de la defensa rival y así convirtió el touchdown.

El pase de 36 yardas de Mahomes

En una ofensiva más de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes se encontraba ‘solo’ en el campo y es que no veía a nadie libre para mandarle el pase, por lo que vio el movimiento de Hill, lanzó un pase de 36 yardas y así anotó el touchdown.

Los Ravens se tardaron horas y perdieron el balón

No cabe duda que los Steelers salieron muy vivos este día y es que ante los Baltimore Ravens evitaron un touchdown que parecía casi inminente. Estaban a unas 15 yardas con el balón, no encontraron a nadie descubierto y tras varios segundos viendo el panorama, le quitaron el ovoide de las manos y así Pittsburg recuperó la posesión.

La intercepción de Christian Watkins

Los Rams estaban ‘dominando’ el encuentro de inicio pero este tipo de desatenciones les echó todo abajo. Tenían el balón en su poder, querían un pase corto pero dirigido y les salió mal, pues Christian Watkins lo interceptó y todavía recorrió algunas yardas, siendo un gran momento para los Dolphins.

NFL: Carrera, giro mortal y touchdown de Nyheim Hines

Nyheim Hines hizo una de las jugadas más espectaculares de esta Semana 8 de la NFL y es que en el duelo entre Colts y Lions, le mandaron un pase ‘flotadito’ que tomó por el lado derecho del campo, así que se dirigió a la zona de anotación. Esquivó a un rival, a otro también pero con un giro incluido y previo a caer al pasto estiró las manos y así hizo el TD para Indianapolis.

NFL: Regreso de touchdown para los Dolphins

Los Rams, ya sin oportunidad de hacer una jugada ofensiva, lanzaron el balón de regreso para los Dolphins, mismo que tomaría Van Ginkel y haría algo extraordinario. Corrió por todo el campo, evitó a los rivales y tras un cómodo camino por la derecha del campo, le dio otro TD a su equipo. ¡Tremendo!

Q regreso de despeje. pic.twitter.com/jntq0SeF3g — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) November 1, 2020

Joe Burrow fintó a los jugadores de los Titans

En el duelo entre Bengals y Titans, Joe Burrow nos regalaría una extraordinaria jugada y es que el quarterbkack de Cincinnati tenía el balón en su posesión y buscaba a quién mandarle el pase; tras ver a todos bien cubiertos, tardó en soltar el ovoide y obviamente lo iban a atacar pero sus movimientos fueron rápidos y certeros, dejando a los rivales en el pasto y pudo avanzar un par de yardas.