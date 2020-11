La Semana 9 de la NFL sigue su marcha y aunque aún tenemos algunos juegos por delante, es momento de revisar las mejores jugadas que nos han regalado las grandes estrellas del emparrillado. Kyle Allen salió lesionado del juego ante los Giants.

Como cada semana, la NFL nos suele regalar algunas ‘joyas’ y es que con pases aéreos, intercepciones, grandes carreras, touchdowns de ensueño y jugadas bien planeadas, se suman puntos y colaboran a que los equipos logren una victoria más; esta vez no ha sido la excepción.

Con 8 juegos en simultáneo, uno más que ya tuvo lugar el jueves y el resto de esta semana 9 de la NFL, hay jugadas de sobra para deleitarnos, por ello veremos lo mejor de lo mejor de estos emocionantes juegos en el emparrillado.

El balón que cobró vida en la NFL

Algo inaudito ocurrió en el partido entre los Giants y Washington y es que el segundo equipo mencionado controlaba el ovoide y trató de salir corriendo por el lado izquierdo del campo, donde New York los iba a detener pero el balón se les escapó. Un jugador tras otro intentó tomarlo pero éste siempre se les escurría entre las manos, hasta que se hizo la ‘bolita’ y terminó la jugada. La NFL nos regaló esta ‘joyita’.

¡De no creerse! Tenía que ser un duelo de la NFC Este. 😳 #NFLxESPN pic.twitter.com/tQCDrqZyVM — Ciro Procuna (@cprocuna) November 8, 2020

La finta de Dalvin Cook

En el juego entre los Vikings y Lions en la NFL, Dalvin Cook hizo una fenomenal ‘finta’ para quitarse a un rival de encima y es que recibió el ovoide tras un pase corto y tras frenar casi en seco, hizo que el contrario se cayera, por lo que avanzó unas yardas y luego salió del campo para asegurar la posesión.

El gran paso que recibió Brandon Zylstra

En el duelo entre las Panthers y los Chiefs en la NFL, se dio una buena jugada por parte de Carolina y es que ‘techaron’ a toda la plantilla de los ‘Jefes’ y Zylstra recibió el ovoide, siendo derribado un par de yardas más adelante pero regalándonos una buena jugada.

NFL: Marcus Peters soltó el balón y Chuck Clark convirtió el touchdown

En el encuentro entre los Ravens y Colts, Marcus Peters cometió un grave error y es que en una jugada ofensiva lo contuvieron y soltó el ovoide, por lo que Chuck Clark lo tomó y recorrió 65 yardas para sumar un touchdown para su equipo.

Marcus Peters knocks it loose 😤 Chuck Clark picks it up for a 65-yard @Ravens scoop & score! #RavensFlock 📺: #BALvsIND on CBS

📱: NFL app // Yahoo Sports app: https://t.co/ul5IFJEdQc pic.twitter.com/rpDKS00CJr — NFL (@NFL) November 8, 2020

NFL: El pase de Russel Wilson casi en el pasto

En el encuentro entre los Bills y Seahawks, Russel Wilson realizó un pase tremendo y es que estaba siendo presionado por los jugadores de Buffalo y parecía que se iba a resbalar, por lo que alcanzó a dar el pase y siguieron con la posesión.

El espectacular pase de 51 yardas de Matt Ryan

En el juego entre los Atlanta Falcons y Denver Broncos, Matt Ryan realizó una de las mejores jugadas de esta semana 9 en la NFL y es que lanzó un pase de 51 yardas que fue tomado por Olamide Zaccheaus y así sumaron un touchdown más al marcador.

La atrapada de Evan Graham a lo Superman

En el encuentro entre los Giants y Washington, Evan Graham realizó una espectacular atrapada y es que le lanzaron un pase largo que por poco se le va de las manos, pero tras un lance tipo ‘Superman’, lo alcanzó y amplió la ventaja para su equipo.

NFL: El touchdown de AJ Brown ante dos rivales

En el juego entre los Titans y Bears, Ryan Tannehill y AJ Brown hicieron una espectacular jugada y es que el primero lanzó un tremendo pase de unas 40 yardas y fue bien capturado; corrió hacia la zona de anotación, logró pasar a los rivales e hizo el TD para su equipo.

NFL: La captura baja y touchdown de Marvin Jones

En el juego entre Lions y Viking, Marvin Jones nos regalaría una tremenda jugada y es que alcanzó a rescatar un balón que ya iba ‘bajo’ y tras una finta, un tanto accidental, dejó a un rival en el camino, por lo que recorrió un par de yardas, se lanzó a la zona de anotación e hizo touchdown.

La jugada pre-fabricada de los Seahawks

En el duelo entre los Seahawks y Bills, DeeJay Dallas logró un gran touchdown a raíz de una buena ‘finta’ y es que fingió que le dio el balón a un compañero, éste parecía que lanzaría un pase pero la realidad es que el ovoide nunca se fue de sus manos, adentrándose en la defensa rival y sumando puntos para su equipo.

DeeJay Dallas finds the end zone for the @seahawks! 📺: #SEAvsBUF on FOX

📱: NFL app // Yahoo Sports app: https://t.co/MXkgo0fhcN pic.twitter.com/49NcJcDvbu — NFL (@NFL) November 8, 2020

NFL: la jugada de 77 yardas de Deshaun Watson y Will Fuller

En el partido entre los Texans y los Jaguars, Deshaun Watson y Will Fuller armaron una tremenda jugada y es que el primero lanzó un buen pase que tomó su compañero, por lo que corrió de lleno hasta la zona de anotación y le dio unos puntos más a Houston.