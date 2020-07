“Estoy bien y fuerte”: El mensaje de Luis Fernando Tena tras dar positivo por coronavirus

Luis Fernando Tena, técnico de Chivas, dio positivo por coronavirus luego de un total de 52 pruebas que se realizaron a Cuerpo Técnico, staff, directiva y jugadores del Rebaño. Esto fue previo a la semifinal de la Copa por México que disputarán ante el América.

El entrenador rojiblanco envió un mensaje mediante las redes sociales del equipo. En el mismo, Luis Fernando Tena habló de lo que ha sentido y de lo que pasará en su ausencia, porque obviamente no estará en la semifinal y tampoco en una hipotética final.

Los síntomas

Principalmente habló de los síntomas que tiene, que realmente son pocos como haber perdido el sabor de la comisa pero ninguno de los graves. De igual manera se dijo fuerte para pelear contra el coronavirus y vencerlo.

“Me siento bien. No me duele la cabeza, no tengo temperatura, no tengo tos. Tengo la incertidumbre al saber cómo se va a desarrollar porque fui el único que resultó positivo en todo Verde Valle. No tengo síntomas. Lo único que sentí es que perdí el sabor de la comida pero pensé que era cosa mía. En general estoy bien y fuerte para darle la pelea a este virus“, declaró Luis Fernando Tena.

Mensaje a la afición

Luis Fernando Tena también tuvo palabras para los escépticos que aún no creen en que exista el coronavirus o de su gravedad. El ‘Flaco‘ dijo que extremó todos los cuidados por la edad que tiene y aún así, terminó contagiándose.

“Extremé los cuidados, tomé todas las precauciones porque ya tengo cierta edad. Es un virus muy contagioso y tengan mucho cuidado. Me estoy checando a cada rato. Estoy solo en el departamento donde vivo en Guadalajara y aquí estaré por diez días“, agregó.

¿Qué pasará en Chivas sin Luis Fernando Tena?

La ausencia de Luis Fernando Tena será cubierta por ‘Chava‘ Reyes y Alberto Coyote. Los Auxiliares Técnicos del entrenador mexicano también dirigirán la Jornada 1 del Apertura 2020, donde Chivas se medirá a León en Guadalajara.

“No podré ir a México para el partido del jueves, ni creo estar listo para la fecha uno. Tengo plena confianza en ‘Chava’ Reyes y Alberto Coyote. Es gente que conoce al plantel y por ese lado, estamos totalmente tranquilos. Sabemos que el equipo va a jugar bien o hasta mejor. No quiero estar dirigiendo a la distancia y ellos van a decidir lo que tengan que decidir“, sentenció Luis Fernando Tena.