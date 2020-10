Zlatan Ibrahimovic es un crack dentro y fuera de la cancha. El delantero sueco ha mandado un mensaje a todo el mundo para hacer conciencia sobre el coronavirus, recordando que él lo tuvo y aunque lo superó “tú no eres Zlatan”.

Fiel a su estilo y en un video publicado en su cuenta de Instagram, Zlatan Ibrahimovic intentó crear conciencia sobre lo que se está viviendo con el coronavirus. El delantero hace poco se contagió pero logró superar el virus sin ningún problema.

📲 Mensaje de @Ibra_official tras superar el coronavirus 💪🏼 “El coronavirus me ha retado y le he ganado… pero tú no eres Zlatan. Ponte la mascarilla y mantén siempre la distancia” 🎥 IG: iamzlatanibrahimovic pic.twitter.com/Aif7mtgbmg — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 29, 2020

“El virus me desafió y yo gané pero tú no eres Zlatan, no desafíes al virus. Usa la cabeza y respeta las reglas, distanciamiento social y mascarillas siempre. Nosotros vamos a ganar“, dice el video que termina con Ibrahimovic colocándose un cubrebocas.

Zlatan nunca dejará de ser Zlatan pero es loable lo que hizo al intentar concientizar a las personas, tomando en cuenta el rebrote de coronavirus que se ha dado en Europa. Cabe recordar que Italia ha sido uno de los países más azotados por el virus.

Todo el tema del coronavirus, Ibrahimovic lo ha enfrentado siendo cien por ciento fiel a su estilo. Cuando dio a conocer que había dado positivo, publicó un mensaje en redes sociales en el que dijo que había sido “mala idea” del virus haberlo desafiado.

Ibrahimovic cumplió con los quince días de aislamiento y cuando regresó, lo hizo para marcarle dos goles al Inter de Milan y mantener a los rossoneri en la cima de la Serie A.

El repunte goleador de Ibrahimovic

La segunda temporada (la primera completa) de Ibrahimovic con el Milan ha sido espectacular. Con 39 años de edad, el atacante sueco ha marcado siete goles en los cinco partidos que ha disputado. Ha participado en clasificación de la Europa League, en la fase de grupos y en la Serie A.